HaberX
TRY USD
DOLAR
45,3491 +%0.25
TRY EUR
EURO
53,4517 +%0.47
STERLİN
61,8370 +%0.51
BİTCOİN
₺3.626.093 +%0.02
ETHEREUM
₺104.741,00 +%0.91
ALTIN
6.888,99₺ +%1.08
Anasayfa/Spor/Crystal Palace İlk Kez Avrupa Kupası Finaline Yükseldi

Crystal Palace İlk Kez Avrupa Kupası Finaline Yükseldi

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi yarı finalinde Crystal Palace’a elendi. İngiliz ekibi finale yükselirken rakibi Rayo Vallecano oldu.

Oluşturan
Eklenme 08.05.2026 - 08:34
Haberi PAYLAŞ

UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş mücadelesinde Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, sahasında Crystal Palace’a 2-1 mağlup oldu. İlk maçı da 3-1 kaybeden Ukrayna temsilcisi, toplam skorda 5-2 geride kalarak turnuvaya veda etti.

Karşılaşmanın ardından Crystal Palace, kulüp tarihinde ilk kez bir Avrupa kupasında finale yükselme başarısı gösterdi.

Maçtan Öne Çıkan Anlar

Mücadelenin 25. dakikasında Crystal Palace, Adam Wharton’un ceza yayı üzerinden yaptığı vuruş sonrası gelişen pozisyonda Daniel Munoz’un katkısıyla öne geçti. Pedro Henrique’ye çarpan topun yön değiştirmesiyle İngiliz ekibi 1-0 üstünlük sağladı.

Shakhtar Donetsk, 34. dakikada Eguinaldo’nun ceza sahası içinden yaptığı etkili vuruşla skora denge getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda 52. dakikada Ismaila Sarr’ın vuruşuyla yeniden öne geçen Crystal Palace, karşılaşmayı 2-1 kazanarak finale yükselen taraf oldu.

Finalde Rakip Rayo Vallecano

Crystal Palace, finalde İspanya temsilcisi Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek. Rayo Vallecano, Strasbourg’u iki maçta da mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Final mücadelesinin 27 Mayıs’ta Almanya’nın Leipzig kentinde oynanacağı açıklandı.

Arda Turan için Avrupa Serüveni Sona Erdi

Bu sonuçla birlikte Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi’nde yarı final aşamasında turnuvaya veda etti. Turan, bu sonuçla birlikte Avrupa kupalarında finale yükselen Türk teknik direktörler arasında yer alma hedefini gerçekleştiremedi.

Avatar fotoğrafı
MUHABİR
Takip Et Bağlantı kopyalandı PAYLAŞ Tweetle

Benzer Haberler

Spor

Dünya Kupası Maçlarını İzleyip İçerik Üreten Kişiye 50 Bin Dolar Ödenecek

6 saat önce
Spor

Beşiktaş PFDK’ya Sevk Edildi

7 saat önce
Spor

Fenerbahçe’de 3 İsim İle Yollar Ayrılıyor

11 saat önce
Spor

Fenerbahçe’de Yeni Yönetim Seçimin Ardından En Az 10 Futbolcuyla Yollara Ayıracak!

12 saat önce
Spor

Filenin Sultanları İçin Kötü Haber: FIVB VNL 2026 Öncesi Kural Değiştirdi

13 saat önce
Spor

1. Lig Play-Off Karşılaşmalarında İkinci Tur Eşleşmesi Netleşti

24 saat önce