Geçtiğimiz yıl Süper kupada yaşanan olayların ardından Fenerbahçe Spor kulübü yönetimi 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’na katılmayacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili resmi müracaatlar da yapılırken Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından davet edilen Ali Koç ile özel bir toplantı yapıldı. Gündeme gelen bilgilere göre bu toplantıda Fenerbahçe’nin kupada olması gerektiği ve yeni dönem başlatıldığı için bu konuda Fenerbahçe’nin kararından vazgeçmesi gitmesi istendi.

Fenerbahçe Kupaya Katılacak mı?

Ali Koç ile İbrahim Hacıosmanoğlu arasında yapılan bu görüşme sonrasında resmi bir duyuru yapılmazken Fenerbahçe’nin kupa süreci ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Bugün yapılacak kura çekimi öncesinde yapılan paylaşımlarda Fenerbahçe’nin kura çekimine katılacağı ve Ziraat Türkiye Kupası’nda mücadele edeceği belirtildi.

Bu açıklama ile birlikte Fenerbahçe’nin Türkiye Ziraat Kupası’nda yer alacağı kesinleşmiş oldu. Ancak Fenerbahçe bugünkü kura çekimi için hiçbir temsilcisini göndermeyecek. Tepkisini bu şekilde dile getirecek olan Fenerbahçe’nin araya Hacıosmanoğlu’nun girmesi neticesinde bu yönde bir karar aldı.