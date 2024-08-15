Fenerbahçe’de sürpriz bir gelişme yaşandı. Yeni sezon öncesinde kadro planlaması yapan yönetim, kiralık olarak gönderdiği ve sözleşmesi devam eden Joao Pedro’dan ayrılmayı düşünüyor. Yeni sezon öncesinde oyuncuyla görüşme yapmak isteyen yönetim, oyuncuya ulaşamadı. Yabancı basında da haberlerde yer almaya başlayan oyuncudan kimse haber alamıyor.

Fenerbahçe’de Kriz!

Jose Mourinho’nun takımda istemediği oyuncuya hiçbir takımdan teklif gelmedi. 3 Milyon Euro yıllık maaşı olan ve 1 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu en son tüm maaşını teklif etmişti. Ancak görüşmeler için davet edilen oyuncuya hiçbir şekilde ulaşılamadığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili resmi açıklama Fenerbahçe Kongre Üyesi Murat Zorlu’dan geldi. Oyuncunun psikolojisinin bozulduğu ve kendine bir dağ evine kapatarak yaşamaya başladığı öğrenildi. Oyuncunun nerede olduğu bilinmediği gibi ülke basınında da bu haberler geniş yer buldu.

Sezon öncesinde kampa katılması gereken oyuncunun kampa gelmemesi üzerine Fenerbahçe’nin yasal yollara başvuracağı öğrenildi.