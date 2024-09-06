Fransa’da düzenlenen Paris 2024 Yaz Olimpiyatları sonrasında Paris 2024 Paralimpik Oyunları başladı. Türkiye’den sporcuların katıldığı olimpiyatlarda başarılı bir dönem geçiriliyor. Madalya rekorunu kırmayı başaran sporcularımız 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya alarak toplamda 7. madalyayı kazandı. Kazandığı madalyalar ile oyunlarda en fazla kazanan 15. ülke olan Türkiye, genel sıralamada ise 25.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları Madalya Alanlar
Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda madalya alan sporcular şöyle;
- Golbol Kadın Milli Takımı altın
- Okçulukta Sadık Savaş-Merve Nur Eroğlu ikilisi gümüş madalya
- Masa tenisinde Kübra Korkut gümüş madalya
- Halterde Besra Duman gümüş madalya
- Judoda Ecem Taşım Çavdar ve Cahide Eke bronz madalya
- Masa tenisinde Ebru Acer bronz madalya