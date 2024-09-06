Fransa’da düzenlenen Paris 2024 Yaz Olimpiyatları sonrasında Paris 2024 Paralimpik Oyunları başladı. Türkiye’den sporcuların katıldığı olimpiyatlarda başarılı bir dönem geçiriliyor. Madalya rekorunu kırmayı başaran sporcularımız 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya alarak toplamda 7. madalyayı kazandı. Kazandığı madalyalar ile oyunlarda en fazla kazanan 15. ülke olan Türkiye, genel sıralamada ise 25.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları Madalya Alanlar

Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda madalya alan sporcular şöyle;