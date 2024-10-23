Türkiye’de yeni nesil, genç futbolcular A Milli Takım için de beklentileri yükseltti. Arda Güler, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu gibi isimler Avrupa’da önemli başarılara imza attı. Yapılan yeni bir araştırma sonrasında ise tüm zamanların en yüksek piyasa değerine ulaşan Türk futbolcuların listesi güncellendi. Yapılan güncelleme sonrasında en yüksek değere Arda Güler ulaştı.

İşte Piyasa Değeri En Yüksek Türk Futbolcular

Transfermarkt tarafından yapılan son güncellemeler sonrasında piyasa değeri en yüksek Türk futbolcular belirlendi. En yüksek değerli oyuncular listesinde teknik direktör olarak yeşil sahalarda kariyerine devam eden Arda Güler de yer aldı. İlk sırada ise Arda Güler yer aldı. 45 milyon Euro değeri bulunan Arda Güler’i Hakan Çalhanoğlu ve Çağlar Söyüncü aynı değer ile takip etti.