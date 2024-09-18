Tüm dünyanın yakından takip ettiği Şampiyonlar Ligi maçlarında başlangıç düdüğü çaldı. Dün akşam oynanan maçlar ile açılışın yapıldığı ligde maçlar bugünkü karşılaşmalar ile devam edecek. Günün maçında ise Manchester City ile İnter karşı karşıya gelecek. Zorlu geçmesi beklenen karşılaşma dışında futbolseverleri heyecan dolu maçlar bekliyor.

Şampiyonlar Ligi’nde Bugünün Maçları

Şampiyonlar Ligi’nde bugünün maçları ve maç saatleri belli oldu. İşte 18 Eylül Şampiyonlar Ligi programı

– 19.45 Sparta Prag – Salzburg (tabii)

– 19.45 Bologna – Shakhtar Donetsk (TRT 1)

– 22.00 Celtic – Slovan Bratislava (tabii)

– 22.00 Club Brugge – Borussia Dortmund (TRT 1)

– 22.00 Manchester City – İnter (tabii)

– 22.00 PSG – Girona (tabii)