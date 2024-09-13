Abdullah Avcı ile yeni sezona başlayan ancak alınan başarısız sonuçların ardından yeniden Şenol Güneş döneminin başladığı Trabzonspor’da maliyetler gündem oldu. Şenol Güneş yaptığı ilk açıklamasında boş kağıda imza attım demişti. Bu açıklama sonrasında ünlü ismin ne kadar para alacağı merak edilmeye başlanmıştı. Anlaşmanın tamamlanması ve imzaların atılması sonrasınd Trabzonspor Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) konuyla ilgili resmi bilgiler sundu.

İşte Şenol Güneş’in Trabzonspor’dan Alacağı Yıllık Ücret

Trabzonspor ile Şenol Güneş arasında 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. İmza töreninde “Çok mutluyum. Heyecanım var. Başkana ve yönetime çok teşekkür ederim. İmzayı boş kağıda attık. İmza atmasak bile söz veriyoruz ki, Trabzonspor’un başarısı için elimizden geleni yapacağız.” diyen Şenol Güneş’in yıllık 50 milyon TL kazanacağı öğrenildi. Üstelik her yıl yüzde 40 oranını geçmeyecek şekilde TÜFE+ÜFE /2 oranında artış yapılacağı belirtildi. KAP bildirimi şöyle;

2024-2025 sezonu için 50 milyon TL garanti ücret,

2025-2026 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir.

Opsiyon hakkının kullanılması halinde;

2026-2027 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir.