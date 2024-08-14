Futbol dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Süper Kupa, bu akşam Real Madrid ve Atalanta arasındaki heyecan dolu mücadeleye sahne olacak. 14 Ağustos 2024 Çarşamba günü saat 22:00’de başlayacak olan bu dev maç üstelik TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Real Madrid’in Hedefi Bir Kez Daha Zirve

Son yıllarda Avrupa futboluna damgasını vuran Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde elde ettiği zaferin ardından Süper Kupa’yı da kazanarak sezonu taçlandırmak istiyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti liderliğindeki İspanyol devleri, kadrosundaki yıldız oyuncularla bu maça da favori olarak çıkıyor. Maç Türkiye’den de yakından takip ediliyor. Özellikle Süper Kupa maçında Türk yıldız Arda Güler’in forma şansı bulup bulmayacağı, forma giyerse nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.

UEFA Süper Kupa Finalinde Arda Güler Oynayacak mı?

Arda Güler, hazırlık kampında yapılan Milan ve Barcelona maçlarında ilk 11’de başlamıştı. İyi bir performans sergileyen yıldız oyuncu, son Chelsea maçında ise forma şansı bulamadı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Atalanta maçında Arda Güler’e şans tanıyacak Ancelotti, Arda Güler ile özel bir görüşme yaptı.

Atalanta Tarih Yazmak İstiyor

Öte yandan, UEFA Avrupa Ligi’nde gösterdiği üstün performansla adından söz ettiren Atalanta ise büyük bir sürprize imza atarak Süper Kupa’yı kazanmanın peşinde. İtalyan ekibi, Gian Piero Gasperini’nin yönetiminde cesur ve hücum ağırlıklı futboluyla rakiplerine zor anlar yaşatıyor. Atalanta, bu finalde alacağı bir galibiyetle tarihine altın bir sayfa eklemek istiyor. Ancak bu alanların deneyimli takımı Real Madrid’e karşı işleri oldukça zor olacak.

Real Madrid – Atalanta Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Süper Kupa finali, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler Real Madrid – Atalanta maçını 14 Ağustos 2024 Çarşamba (Bu akşam) saat 22:00’de ekran başından şifresiz bir şekilde takip edebilecek.