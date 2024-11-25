25 Kasım’da Trabzonspor ile Adana Demirspor arasında oynanan maçın ardından Süper Lig 14. hafta programına gözler çevrildi. 14. hafta maçları 29 Kasım Cuma günü itibariyle başlayacak.
İşte 14. Hafta Süper Lig Maçları
29 Kasım Cuma:
20.00 Onvo Antalyaspor-Net Global Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya)
30 Kasım Cumartesi:
13.30 Reeder Samsunspor-Sipay Bodrum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)
16.00 Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor (Yeni Adana)
19.00 RAMS Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Gain Park)
1 Aralık Pazar:
16.00 Çaykur Rizespor-Bellona Kayserispor (Çaykur Didi)
19.00 Galatasaray-ikas Eyüpspor (RAMS Park)
2 Aralık Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Mersin)
20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)
NOT: Kasımpaşa haftayı BAY geçecek