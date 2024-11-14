Süper Lig’de gelir sistemi, galibiyetlere göre belirleniyor. Takımların her bir galibiyeti 4,95 milyon liralık bir gelir elde edilmesini sağlarken takımlar 182 milyon dolarlık yayın bedelinden daha fazla pay alabilmek adına daha fazla galibiyet almaya çalışıyor. 2024-2025 sezonu itibariyle liste başında yer alan Galatasaray, en çok yayın geliri elde eden takım olarak öne çıkıyor. Yapılan resmi açıklamalara göre Süper Lig ekiplerine bu yıl 3,7 milyar lira tutarında ödeme yapılacak. Döviz kuruna bağlı olarak değişikliklerin yaşanabileceği gelirlerde bu tutarın yüzde 46’sı performansa göre dağıtılıyor.

Süper Lig’de Galibiyet Geliri Ne Kadar?

Süper Lig galibiyet primi 4,95 milyon lira. Mağlubiyet halinde takımlar gelir elde edemezken beraberliklerde ise bu para ikiye bölünüyor. Yayın gelirinin yüzde 37’si ise tüm takımlara eşit olarak paylaştırılıyor ve 71,7 milyon lira elde ediyor. Gelirin yüzde 11’si ise önceki sezonlarda şampiyon olarak takımlar arasında paylaştırılıyor.

Yayın Gelirlerinde Galatasaray Zirvede

12 hafta sonunda 11 maç yaparak mağlubiyet almayan Galatasaray, en büyük gelirin sahibi konumunda. 51,8 milyon lira performans geliri alan Galatasaray, lig katılımı için 71,7 milyon lira, 24 şampiyonluğu için 142,8 milyon lira alıyor. Kasasına şu ana kadar 266,4 milyon lira almaya garantileyen Galatasaray, galibiyet primleri ile gelirini yükseltebilecek.

İkinci sırada ise 229,3 milyon lira Fenerbahçe yer alıyor. Beşiktaş 204 milyon lira alırken Trabzonspor ise 138,1 milyon lira ile 4. sırada yer alıyor.