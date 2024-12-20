Trendyol 1. Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu haftanın maçlarında yarın açılış yapılacak. Peki, bu hafta Trendyol 1. Lig’de hangi maçlar oynanacak?

İşte Trendyol 1. Lig’de Haftanın Maçları

Yarın:

13.30 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Yeni Malatyaspor (Iğdır Şehir)

16.00 Manisa FK-Şanlıurfaspor (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Pendik)

22 Aralık Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Aktepe)

16.00 Boluspor-Kocaelispor (Bolu Atatürk)

16.00 Esenler Erokspor-Teksüt Bandırmaspor (Esenler Erokspor)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-MKE Ankaragücü (Çorum Şehir)

23 Aralık Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Adanaspor (Eryaman)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Central Hospital Ümraniyespor (Diyarbakır)