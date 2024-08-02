Türkiye’de Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir’in Avrupa ön eleme maçlarını kazanmasıyla birlikte ülke puanı arttı. Ancak Türkiye’nin sıralamada en yakın rakibi Çekya temsilcilerinin de kazanması, aradaki puan farkının açılmasını engelliyor.

Türkiye’nin UEFA Ülke Puanı Kaç?

Dün akşam alınan son sonuçlarla birlikte Türkiye’nin UEFA ülke puanı 34.800’e yükseldi. Çekya’nın da 3 takımı kazanması nedeniyle fark kapanmadı. Çekya ile Türkiye arasında 50 puanlık fark var. Belçika ile fark ise 8300.

İşte UEFA Güncel Ülke Puanı Sıralaması

1- İngiltere | 89.160

2- İtalya | 79.160

3- İspanya | 73.989

4- Almanya | 71.660

5- Fransa | 57.736

6- Hollanda | 54.150

7- Portekiz | 49.216

8- Belçika | 43.100

9- TÜRKİYE | 34.800

10- Çekya | 34.750