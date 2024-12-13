Türkiye’nin UEFA ülke puan sıralaması için kritik önem taşıyan Avrupa sonuçlarında 6. hafta itibariyle son durum belli oldu. UEFA Avrupa Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın yanı sıra konferans liginde mücadele eden Başakşehir Avrupa maçlarını oynadı. Dün oynanan son maçlar ile birlikte temsilcilerimizin bu hafta kazandığı toplam puanlar ve Türkiye’nin en yakın rakibi Çekya temsilcilerinin aldığı puanlar belli oldu.

Türkiye Avantajı Kaybetti

Oynanan maçlarda Fenerbahçe ve Beşiktaş mağlup olurken Galatasaray beraberlik aldı. Bu haftaki sonuçlarda galibiyet almayı başaran tek takım ise Başakşehir oldu. Türkiye başarısız bir grafik sergilese de Çekya temsilcilerinin hiçbirisinin puan alamaması, Türkiye için bu haftanın en büyük avantajlarından birisi oldu.

İşte Güncel UEFA Ülke Puan Sıralaması

Oynanan maçların ardından Türkiye 10. yerdeki pozisyonunu korurken 39.900 puanına ulaştı. Çekya ise 41,450 puanda kalırken Türkiye’nin en yakın takipçisi olan Norveç 33 bin 250 puan ile sıralamada kendine yer buldu. Özellikle Çekya temsilcilerinin kaybettiği bir haftada temsilcilerimizin oldukça başarısız bir haftayı geride kapatması ise dikkatlerden kaçmadı. İşte güncel UEFA puan sıralaması

1-İNGİLTERE – 97.160

2-İTALYA – 85.856

3-İSPANYA – 80.561

4-ALMANYA – 77.410

5-FRANSA – 64.950

6-HOLLANDA – 59.900

7-PORTEKİZ – 55.616

8-BELÇİKA – 49.200

9-ÇEKYA – 41.450

10-TÜRKİYE – 39.900

11-NORVEÇ – 33.250