UEFA, Uluslar Ligi’ndeki çeyrek final eşleşmelerini belirledi. Bugün yapılan kura çekimi sonrasında final için zorlu eşleşmeler yapıldı. Maçları kazanan takımların bir üst final aşamasına çıkacağı Uluslar Ligi’nde şampiyon oynanacak maçların ardından belli olacak.

İşte UEFA Uluslar Ligi Çeyrek Final Eşleşmeleri

Hollanda – İspanya

Danimarka – Portekiz

Hırvatistan – Fransa

İtalya – Almanya

Yarı final eşleşmelerinde ise İtalya – Almanya karşılaşmasının galibi, Danimarka – Portekiz maçının galibi ile oynayacak. Hollanda – İspanya karşılaşmasının galibi ise İtalya – Almanya galibi ile oynayacak. Tek maç olarak oynanacak maçlar, tek ülkede oynanacak.

UEFA Uluslar Ligi Çeyrek Final Maçları Ne Zaman Oynanacak?

Çeyrek finaller 20-23 Mart 2025 ve final aşaması ise 4-8 Haziran 2025 tarihlerinde oynanacak.