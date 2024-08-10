2024 Paris Yaz Olimpiyatları için dün kadınlar break dans yarışmaları ile bir ilk yaşandı. 2 gün boyunca devam edeceği planlanan break dans yarışmalarında bugün erkekler sahneye çıkacak. İlk gün büyük ilgi gören yarışların ardından bugünkü break dans yarışması da merak uyandırdı. Peki, 2024 Paris Yaz Olimpiyatları’nda break dans ne zaman? 10 Ağustos break dans programı…

Yaz Olimpiyatları’nda Break Dans Ne Zaman?

Yaz Olimpiyatları’nda Break Dans bugün saat 17.00 itibariyle başlayacak. Erkeklerin yarışacağı danslarda ön eleme aşaması böylece sona ermiş olacak. Günün programı ise şöyle;

A Grubu

17:00 Shigekix – V. Montalvo

17:05 X.Y. Qi – H. Ono

B Grubu

17:11 P. Kim – D. Civil

17:17 J Attack – Kuzya

8 yarışmacının birbiriyle yarışacağı break dans yarışlarında grupta iki sırayı alan yarışmacılar çeyrek finallere yükselmiş olacak.

Yaz Olimpiyatları’nda Break Dans Türkiye Yarışmacıları Var mı?

Yaz Olimpiyatları’nda Break Dans Türkiye’den katılan bir yarışmacı bulunmuyor.