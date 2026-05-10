Survivor 2026 Final Tarihi Belli Oldu: Büyük Final 3 Gün Sürecek

Survivor 2026 final takvimi netlik kazandı. Uzun süren yarışma maratonunun ardından şampiyonun belirleneceği final süreci için tarih aralığı duyuruldu.

Yapımcı Acun Ilıcalı, Survivor Ekstra programında yaptığı açıklamada final organizasyonunun bu yıl tek bir güne sığdırılmayacağını belirtti. Buna göre yarışmanın final aşaması, yarı final ve büyük final etaplarını kapsayacak şekilde üç güne yayılan özel bir yayın akışıyla gerçekleştirilecek.

Açıklamaya göre Survivor 2026 final haftası 17, 18 ve 19 Haziran 2026 tarihlerinde izleyiciyle buluşacak. Final sürecinin İstanbul’da canlı yayın formatında yapılacağı ve yarışmacıların şampiyonluk için son kez parkurda mücadele edeceği aktarıldı.

Organizasyon kapsamında ilk gün yarı final karşılaşmaları yapılacak, sonraki süreçte ise finalistler büyük final gecesinde karşı karşıya gelecek. Şampiyonun belirleneceği final gecesi canlı yayınla ekranlara taşınacak.

Ayrıca yarışmanın ilerleyen aşamalarında formatta değişikliğe gidileceği ve belirli bir noktadan sonra halk oylamasının kaldırılarak performansa dayalı bir sistemin uygulanacağı ifade edildi.