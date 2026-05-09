Türkiye’den Savaş Tarihini Değiştirecek Füze!

Avrupa’nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen SAHA 2026 fuarı tüm hızıyla sürerken, fuar kapsamında düzenlenen “Gelişen Mühimmat Teknolojileri ve Yeni Nesil Füze Sistemleri” panelinde mühimmat teknolojileri ve yeni nesil füze sistemlerinin stratejik önemi ele alındı.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, panelde yaptığı konuşmada mühimmat teknolojilerinin sürekli değiştiğini ve tüm teknolojik gelişmelere çok hızlı şekilde entegre olunması gerektiğini belirtti.

ROKETSAN’ın SAHA 2026 etkinliğinde dikkat çeken ürünlerinden biri olan “Neşter”e ilişkin açıklamalarda bulunan Murat İkinci, patlayıcı harp başlığı taşımayan sistemin yalnızca tehdit unsurunu etkisiz hâle getirmek amacıyla geliştirildiğini ifade ederek, ürünün özellikle hassas operasyon ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıktığını söyledi.

MAALİYETİ ÇOK UYGUN

İkinci, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Türk Silahlı Kuvvetlerimiz istenmeyen hasar konusunda çok hassas. Bu yüzden Neşter de bu fikirden yola çıkılarak geliştirilen bir ürün. Neşter, aslında hiçbir patlayıcı kullanmadan yalnızca size tehdit oluşturan mekanizmayı bertaraf etmeye dayalı bir teknoloji. Bizim MAM-L ürünümüzün üzerindeki patlayıcı kaldırıldı ve yerine farklı bir mekanizma entegre edildi.”

İkinci, SAHA 2026’da ilk kez kamuoyuyla paylaşılan ürünlerden birinin de mini seyir füzesi olduğunu vurgularken, ROKETSAN’ın mevcut SOM, Atmaca ve Çakır ürün ailesinin “en küçük üyesi olarak” tanımladığı sistemin yüksek adetli ve düşük maliyetli üretim anlayışıyla geliştirildiğini söyledi.

SİHA’ların uzun menzilli vurucu gücünü artıracağını ifade eden İkinci, sistemle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Mini seyir füzesi, çok hızlı ve maliyet etkin şekilde üretilebilecek; SİHA’lardan ve uçaklardan atılarak 250 kilometre menzile kadar etki sağlayabilecek akıllı mühimmatlardan oluşuyor. Burada kullanacağımız malzemeler kolay şekilde bulunabilecek ve rahat işlenebilecek yapıda olacak. CNC yerine kalıpla üretilebilecek plastik, metal ve sac gibi kullanımı kolay malzemelerden oluşturulan bir seyir füzesi ortaya çıkıyor.”

İkinci, sistemin gelişmiş seyir füzelerindeki kritik kabiliyetlerden taviz vermediğini de belirterek, “GPS’ten bağımsız navigasyon üniteleri, arayıcı başlıklar, patlayıcının etkin şekilde kullanılması, manevra yetenekleri ve sensörler açısından bakıldığında, yeteneklerinden taviz vermeyen ancak maliyet açısından büyük avantaj sağlayan bir ürün ortaya çıkarmaya çalıştık” ifadelerini kullandı.