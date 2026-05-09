B Sınıfı Ehliyet Sahipleri 250 CC’ye Kadar Motosiklet Kullanabilecek!

B sınıfı ehliyet sahiplerine müjdeli bir haber verildi. 2023 yılının Şubat ayında Meclis’te onaylanan değişiklikle birlikte B sınıfı ehliyet sahiplerine, 125 CC ve altındaki motosikletleri mevcut ehliyetleriyle kullanma imkânı sağlanmış ve ayrıca motosiklet ehliyeti alma zorunluluğu kaldırılmıştı.

İçişleri Bakanlığı’nın söz konusu düzenlemeye ilişkin yeni bir değişiklik daha yapacağı iddia edilirken, TBMM’ye sunulacak yeni düzenlemeyle, B sınıfı sürücü belgesi sahiplerinin kullanabileceği motosikletlerin motor hacminde artış yapılacağı öne sürüldü.

Edinilen bilgilere göre, 250 CC’yye kadar silindir hacmine sahip motosikletlerin B sınıfı sürücü belgesi sahipleri tarafından kullanılmasına olanak sağlanacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Mevcut B sınıfı ehliyet sahiplerinin bu uygulamadan yararlanması ise bazı şartlara bağlı olacak. Normalde motosiklet sürücülerine özel olarak verilen A1, A2 ve A sınıfı ehliyetlere gerek kalmadan motosiklet kullanma hakkı tanınacak düzenleme kapsamında, sürücülerin motosiklet direksiyon sınavından geçmesi gerekecek.

Hâlihazırda sahip oldukları B sınıfı sürücü belgesinin kapsamını genişletmek isteyen vatandaşlar, bürokratik işlemlere gerek kalmadan yalnızca direksiyon sınavını geçerek motosiklet kullanabilecek.

Söz konusu düzenlemenin Meclis’ten haziran ayında geçmesi beklenirken, 12. Yargı Paketi’nin ardından TBMM’nin tatile gireceği ifade edildi. Bu kapsamda, Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılacak düzenlemelerin en erken yıl sonunda yürürlüğe girebileceği düşünülüyor.

İçişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmazken, vatandaşlar arasında düzenlemeyle ilgili farklı görüşler ortaya çıktı. Bazı vatandaşlar motosiklet kullanımının trafik sorununu çözmede etkili olabileceğini ifade ederken, bazıları ise motosiklet sayısındaki artışın Türkiye’deki sosyal ve ekonomik yapının değiştiğinin göstergesi olduğunu savundu.