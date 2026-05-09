Ederson, Fenerbahçe’den Ayrılmak İstiyor!

Önceki haftalarda Çaykur Rizespor maçında 90+8. dakikada yediği golle takımının puan kaybetmesine neden olan ve Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan Ederson, tartışmaların odağında yer almıştı. Deneyimli kalecinin takımdan ayrılıp ayrılmayacağı ise merak konusu olmuştu.

Edinilen bilgilere göre Brezilyalı file bekçisi, sarı-lacivertli ekipten ayrılmak istiyor. Fenerbahçe’de mutsuz olduğu öne sürülen Ederson’un, sezon sonunda ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi.

Öte yandan Ederson’un, Brezilya Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakıldığı belirtildi. Brezilyalı kalecinin geleceğiyle ilgili kararını ise turnuva sonrasında vereceği öğrenildi.

KARİYERİNE AVRUPA’DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Ederson’un yıllık 12 milyon euroyu bulan maaşının transfer sürecindeki en büyük engellerden biri olduğu ifade edilirken, özellikle Brezilya’ya dönme ihtimalinde maaşının önemli bir kısmından feragat etmesi gerekebileceği kaydedildi.

Brezilyalı kalecinin, altyapısından yetiştiği Sao Paulo büyük bağlılık duyduğu ancak kariyerine Avrupa’da devam etmeyi tercih ettiği belirtildi.

Deneyimli file bekçisi, bu sezon yaptığı kritik hatalar nedeniyle sık sık eleştirilerin hedefi olmuş, geleceğiyle ilgili iddialar spor kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.