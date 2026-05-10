Gençlerbirliği – Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Maçı Ne Zaman?

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final eşleşmeleri kapsamında Gençlerbirliği – Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Turnuvada finale yükselmek isteyen iki ekip, 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü Ankara Eryaman Stadyumu’nda sahaya çıkacak. Mücadele saat 19.00’da başlayacak.

Tek maç eleme sistemiyle oynanacak karşılaşmada, normal sürede eşitlik bozulmaması halinde uzatma dakikalarına geçilecek. Uzatmalarda da sonuç alınamazsa finale çıkacak takım seri penaltı atışlarıyla belirlenecek.

Karşılaşmanın yayın haklarına sahip kanalın ATV veya A Spor olması bekleniyor. Resmi yayın bilgisi Türkiye Futbol Federasyonu ve yayıncı kuruluş tarafından maç gününe yakın netleştirilecek.

Futbolseverler, yarı final mücadelesini ekran başından takip edebilecek.

Trabzonspor ve Gençlerbirliği Final Hedefinde

Trabzonspor, sezonu Türkiye Kupası ile tamamlama hedefiyle mücadele ederken, Gençlerbirliği ise çeyrek finalde elde ettiği dikkat çekici sonuç sonrası yarı finalde de yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

İki ekip de finale yükselerek 22 Mayıs 2026’ya çekilen Türkiye Kupası finalinde yer almak için sahaya çıkacak.

Türkiye Kupası Final Tarihi Güncellendi

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan düzenlemeye göre Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması, daha önce açıklanan 24 Mayıs 2026 tarihinden 22 Mayıs 2026 Cuma gününe alındı. Böylece final müsabakası hafta içi oynanacak.