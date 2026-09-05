HaberX
AnasayfaSporTürkiye-Sırbistan yarı final karşılaşması ne zaman, saat kaçta?

Türkiye-Sırbistan yarı final karşılaşması ne zaman, saat kaçta?

Filenin Sultanları, CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'la karşılaşacak. Bu kapsamda karşılaşmanın tarihi ve saati açıklandı.

Oluşturan
Eklenme 05.09.2026 - 14:36

CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya’yı 3-1 deviren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarı finalde Sırbistan’la karşılaşacak.

1/10
Türkiye-Sırbistan yarı final karşılaşması ne zaman, saat kaçta?

TÜRKİYE-SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Sırbistan voleybol mücadelesi, 5 Eylül Cumartesi (bugün) saat 16:00'ta başlayacak. Karşılaşma, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
2/10
Türkiye-Sırbistan yarı final karşılaşması ne zaman, saat kaçta?

TÜRKİYE-SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Sırbistan voleybol maçı, TRT1'den canlı yayınlanacak.
3/10
Türkiye-Sırbistan yarı final karşılaşması ne zaman, saat kaçta?

FİLENİN SULTANLARI’NDAN 4 GALİBİYET

Filenin Sultanları evinde oynadığı A Grubu karşılaşmalarının 4'ünü kazanırken, birinde mağlup oldu.
4/10
Türkiye-Sırbistan yarı final karşılaşması ne zaman, saat kaçta?

AZERBAYCAN’I 3-0, ALMANYA’YI 3-1 YENDİ

Çeyrek finale çıkmak için Azerbaycan'la karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, rakibini 3-0 yenerken, yarı final için ise Almanya ile karşılaştı ve bu mücadeleden de 3-1 galibiyetle ayrıldı.
5/10
Türkiye-Sırbistan yarı final karşılaşması ne zaman, saat kaçta?

SON AVRUPA ŞAMPİYONU

Filenin Sultanları, son Avrupa şampiyonu unvanını elinde bulundururken, turnuva kapsamında 7 maçta 6 galibiyet aldı.
6/10
Türkiye-Sırbistan yarı final karşılaşması ne zaman, saat kaçta?
8 DEFA YARI FİNALE ÇIKTI
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda peş peşe 6. defa yarı finale yükselme başarısı gösterirken, tarihinde ise 8 defa yarı finale çıktı. Sırasıyla 2015, 2017, 2019, 2021, 2023 ve 2026'da yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2013 ve 2011 yıllarında da yarı finalde yer aldı.
7/10
Türkiye-Sırbistan yarı final karşılaşması ne zaman, saat kaçta?
1 ALTIN, 2 GÜMÜŞ, 3 BRONZ MADALYA
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonaları tarihinde 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Rakip Sırbistan ise Avrupa Şampiyonası tarihinde son 4 finalde yer alırken, İstanbul'da oynanacak karşılaşmada her iki takım da finale çıkmak için mücadele edecek.
8/10
Türkiye-Sırbistan yarı final karşılaşması ne zaman, saat kaçta?
SIRBİSTAN KAÇ DEFA AVRUPA ŞAMPIYONU OLDU?
Sırbistan, tarihinde 3 defa Avrupa şampiyonluğu elde ederken, bu turnuvada 7 maçta rakiplerine sadece 2 set verdi. Grubunu 5'te 5 galibiyetle lider bitiren rakip takım, son 16 turunda Hırvatistan'ı 3-1, çeyrek finalde ise Yunanistan'ı 3-0'lık net skorlarla mağlup etti.
9/10
Türkiye-Sırbistan yarı final karşılaşması ne zaman, saat kaçta?
SIRBİSTAN’I YENEREK ŞAMPİYON OLMUŞTU
Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olmayı başarmıştı.
10/10
Türkiye-Sırbistan yarı final karşılaşması ne zaman, saat kaçta?
POLONYA-İTALYA YARI FİNAL KARŞILAŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Öte yandan, turnuvanın diğer yarı final mücadelesi ise Polonya ve İtalya karşısında oynanacak. Bu kapsamda Polonya-İtalya karşılaşması, 6 Eylül Pazar günü saat 19:40'ta başlayacak.
Galatasaray’dan 3 futbolcu için sakatlık açıklaması
Spor
Galatasaray’dan 3 futbolcu için sakatlık açıklaması
Galatasaray, Başakşehir mücadelesinde sakatlanan Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın yanı sıra, antrenmanda sakatlanan Wilfred Singo'nun sağlık durumuna yönelik açıklama yaptı.
Eczacıbaşı Dynavit Finale Adını Yazdırdı
Spor
Eczacıbaşı Dynavit Finale Adını Yazdırdı
Salon: Dragon Spor MerkeziHakemler: Simonovska Sonja (Karadağ), Wang Ziling (Çin)Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Jack,...

İlginizi Çekebilir

Spor

Galatasaray’dan 3 futbolcu için sakatlık açıklaması

2 saat önce
Spor

UEFA Fenerbahçe’nin iki futbolcusu hakkında soruşturma başlattı

2 gün önce
Spor

Trabzonspor’un yeni teknik direktörü belli oluyor

3 gün önce
Son Dakika

Trabzonspor Fatih Tekke ile yollarını ayırdı

4 gün önce
Spor

Trabzonspor-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta?

4 gün önce
Son Dakika

Galatasaray, Deniz Gül’ü resmen transfer etti

4 gün önce