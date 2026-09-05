Türkiye-Sırbistan yarı final karşılaşması ne zaman, saat kaçta?

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TÜRKİYE-SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye-Sırbistan voleybol mücadelesi, 5 Eylül Cumartesi (bugün) saat 16:00'ta başlayacak. Karşılaşma, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
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TÜRKİYE-SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-Sırbistan voleybol maçı, TRT1'den canlı yayınlanacak.
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FİLENİN SULTANLARI’NDAN 4 GALİBİYET
Filenin Sultanları evinde oynadığı A Grubu karşılaşmalarının 4'ünü kazanırken, birinde mağlup oldu.
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AZERBAYCAN’I 3-0, ALMANYA’YI 3-1 YENDİ
Çeyrek finale çıkmak için Azerbaycan'la karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, rakibini 3-0 yenerken, yarı final için ise Almanya ile karşılaştı ve bu mücadeleden de 3-1 galibiyetle ayrıldı.
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SON AVRUPA ŞAMPİYONU
Filenin Sultanları, son Avrupa şampiyonu unvanını elinde bulundururken, turnuva kapsamında 7 maçta 6 galibiyet aldı.
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8 DEFA YARI FİNALE ÇIKTI
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda peş peşe 6. defa yarı finale yükselme başarısı gösterirken, tarihinde ise 8 defa yarı finale çıktı.
Sırasıyla 2015, 2017, 2019, 2021, 2023 ve 2026'da yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2013 ve 2011 yıllarında da yarı finalde yer aldı.
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1 ALTIN, 2 GÜMÜŞ, 3 BRONZ MADALYA
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonaları tarihinde 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Rakip Sırbistan ise Avrupa Şampiyonası tarihinde son 4 finalde yer alırken, İstanbul'da oynanacak karşılaşmada her iki takım da finale çıkmak için mücadele edecek.
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SIRBİSTAN KAÇ DEFA AVRUPA ŞAMPIYONU OLDU?
Sırbistan, tarihinde 3 defa Avrupa şampiyonluğu elde ederken, bu turnuvada 7 maçta rakiplerine sadece 2 set verdi.
Grubunu 5'te 5 galibiyetle lider bitiren rakip takım, son 16 turunda Hırvatistan'ı 3-1, çeyrek finalde ise Yunanistan'ı 3-0'lık net skorlarla mağlup etti.
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SIRBİSTAN’I YENEREK ŞAMPİYON OLMUŞTU
Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olmayı başarmıştı.
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POLONYA-İTALYA YARI FİNAL KARŞILAŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Öte yandan, turnuvanın diğer yarı final mücadelesi ise Polonya ve İtalya karşısında oynanacak. Bu kapsamda Polonya-İtalya karşılaşması, 6 Eylül Pazar günü saat 19:40'ta başlayacak.