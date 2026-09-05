Türkiye-Sırbistan yarı final karşılaşması ne zaman, saat kaçta?

1 /10 TÜRKİYE-SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Türkiye-Sırbistan voleybol mücadelesi, 5 Eylül Cumartesi (bugün) saat 16:00'ta başlayacak. Karşılaşma, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

2 /10 TÜRKİYE-SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA? Türkiye-Sırbistan voleybol maçı, TRT1'den canlı yayınlanacak.

3 /10 FİLENİN SULTANLARI’NDAN 4 GALİBİYET Filenin Sultanları evinde oynadığı A Grubu karşılaşmalarının 4'ünü kazanırken, birinde mağlup oldu.

4 /10 AZERBAYCAN’I 3-0, ALMANYA’YI 3-1 YENDİ Çeyrek finale çıkmak için Azerbaycan'la karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, rakibini 3-0 yenerken, yarı final için ise Almanya ile karşılaştı ve bu mücadeleden de 3-1 galibiyetle ayrıldı.

5 /10 SON AVRUPA ŞAMPİYONU Filenin Sultanları, son Avrupa şampiyonu unvanını elinde bulundururken, turnuva kapsamında 7 maçta 6 galibiyet aldı.

6 /10 8 DEFA YARI FİNALE ÇIKTI Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda peş peşe 6. defa yarı finale yükselme başarısı gösterirken, tarihinde ise 8 defa yarı finale çıktı. Sırasıyla 2015, 2017, 2019, 2021, 2023 ve 2026'da yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2013 ve 2011 yıllarında da yarı finalde yer aldı.

7 /10 1 ALTIN, 2 GÜMÜŞ, 3 BRONZ MADALYA Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonaları tarihinde 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Rakip Sırbistan ise Avrupa Şampiyonası tarihinde son 4 finalde yer alırken, İstanbul'da oynanacak karşılaşmada her iki takım da finale çıkmak için mücadele edecek.

8 /10 SIRBİSTAN KAÇ DEFA AVRUPA ŞAMPIYONU OLDU? Sırbistan, tarihinde 3 defa Avrupa şampiyonluğu elde ederken, bu turnuvada 7 maçta rakiplerine sadece 2 set verdi. Grubunu 5'te 5 galibiyetle lider bitiren rakip takım, son 16 turunda Hırvatistan'ı 3-1, çeyrek finalde ise Yunanistan'ı 3-0'lık net skorlarla mağlup etti.

9 /10 SIRBİSTAN’I YENEREK ŞAMPİYON OLMUŞTU Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olmayı başarmıştı.