Galatasaray’dan Osimhen, Lemina ve Singo için sakatlık açıklaması

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Trendyol Süper Lig’in 4. haftası kapsamında dün oynanan açılış maçında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir’i 3-2 mağlup etti.

OSİMHEN VE LEMİNA’NIN TEDAVİLERİNE BAŞLANDI

Karşılaşmada sakatlanan Victor Osimhen ve Mario Lemina’nın sağlık durumu merak edilirken, sarı kırmızılı takım ise her iki futbolcunun tedavilerine başlandığını duyurdu.

İLERİ TETKİKLER YARIN TAMAMLANACAK

Galatasaray’dan konuya ilişkin yapılan duyuruda,Osimhen ve Lemina’nın kasık kas grubunda gerilme ve ağrı belirlendiği ve her iki futbolcu için MR dahil ileri tetkiklerinin yarın tamamlanacağı belirtildi.

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SİNGO DA SAKATLANMIŞTI

Bunun yanı sıra, Wilfred Singo ise antrenmanda sakatlanmış ve sağ diz arka bölgesinde darbe almıştı. Bu futbolcunun da Acıbadem Maslak Hastanesi’nde MR dahil ileri tetkiklerinin gerçekleştirildiği ifade edildi.

SİNGO’NUN TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Gerçekleştirilen kontroller neticesinde Singo’nun sağ uyluk biseps femoris adale grubunda tendon ve kası ilgilendiren hasar ve kanama belirlendiği kaydedildi. Oyuncunun belirlendiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

SAĞLIK KURULU BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Sarı kırmızılı takımın sağlık kurulu başkanı Doktor Yener İnce, yaptığı açıklamada Osimhen, Lemina ve Singo’nun da teşhis ve tedavi süreçlerinin sağlık ekibince titiz bir şekilde planlandığını duyurdu.

Sarı kırmızılı takımın konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde:

“Trendyol Süper Lig’in dördüncü haftasında dün oynanan Başakşehir FK karşılaşmasında kasık kas grubunda gerilme ve ağrı belirlenen ve tedavilerine başlanan oyuncularımız Victor Osimhen ve Mario Lemina’nın MR dahil ileri tetkikleri yarın tamamlanacaktır.

Antrenmanda sağ diz arka bölgesine darbe alan futbolcumuz Wilfred Singo’nun da sponsorumuz Acıbadem Maslak Hastanesi’nde MR dahil ileri tetkikleri yapılmıştır. Yapılan kontroller sonucunda futbolcumuzun sağ uyluk biseps femoris adale grubunda tendon ve kası ilgilendiren hasar ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Her üç oyuncumuzun da teşhis ve tedavileri sağlık ekibimizce titizlikle planlanmıştır.

Galatasaray SK Sağlık Kurulu Başkanı Doktor Yener İnce.”