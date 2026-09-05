HaberX
AnasayfaSporGalatasaray’dan Osimhen, Lemina ve Singo için sakatlık açıklaması

Galatasaray’dan Osimhen, Lemina ve Singo için sakatlık açıklaması

Galatasaray, Başakşehir mücadelesinde sakatlanan Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın yanı sıra, antrenmanda sakatlanan Wilfred Singo'nun sağlık durumuna yönelik açıklama yaptı.

Oluşturan
Eklenme 05.09.2026 - 12:28

Trendyol Süper Lig’in 4. haftası kapsamında dün oynanan açılış maçında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir’i 3-2 mağlup etti.

OSİMHEN VE LEMİNA’NIN TEDAVİLERİNE BAŞLANDI

Karşılaşmada sakatlanan Victor Osimhen ve Mario Lemina’nın sağlık durumu merak edilirken, sarı kırmızılı takım ise her iki futbolcunun tedavilerine başlandığını duyurdu.

İLERİ TETKİKLER YARIN TAMAMLANACAK

Galatasaray’dan konuya ilişkin yapılan duyuruda,Osimhen ve Lemina’nın kasık kas grubunda gerilme ve ağrı belirlendiği ve her iki futbolcu için MR dahil ileri tetkiklerinin yarın tamamlanacağı belirtildi.

Haber Devam Ediyor
UEFA Fenerbahçe’nin iki futbolcusu hakkında soruşturma başlattı
Spor
UEFA Fenerbahçe’nin iki futbolcusu hakkında soruşturma başlattı
UEFA, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon ile oynadıkları maçın ardından Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.
37’lik Yıldız Yeniden Galatasaray’a Dönmek İstiyor! Aslan Pusuda, Taraftar Şaşkın
Spor
37’lik Yıldız Yeniden Galatasaray’a Dönmek İstiyor! Aslan Pusuda, Taraftar Şaşkın
Son olarak Rayo Vallecano forması giyen ancak futbolu bırakma kararı alan 37 yaşındaki Falcao’nun...

SİNGO DA SAKATLANMIŞTI

Bunun yanı sıra, Wilfred Singo ise antrenmanda sakatlanmış ve sağ diz arka bölgesinde darbe almıştı. Bu futbolcunun da Acıbadem Maslak Hastanesi’nde MR dahil ileri tetkiklerinin gerçekleştirildiği ifade edildi.

SİNGO’NUN TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Gerçekleştirilen kontroller neticesinde Singo’nun sağ uyluk biseps femoris adale grubunda tendon ve kası ilgilendiren hasar ve kanama belirlendiği kaydedildi. Oyuncunun belirlendiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi. 

SAĞLIK KURULU BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Sarı kırmızılı takımın sağlık kurulu başkanı Doktor Yener İnce, yaptığı açıklamada Osimhen, Lemina ve Singo’nun da teşhis ve tedavi süreçlerinin sağlık ekibince titiz bir şekilde planlandığını duyurdu.

Sarı kırmızılı takımın konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde:

“Trendyol Süper Lig’in dördüncü haftasında dün oynanan Başakşehir FK karşılaşmasında kasık kas grubunda gerilme ve ağrı belirlenen ve tedavilerine başlanan oyuncularımız Victor Osimhen ve Mario Lemina’nın MR dahil ileri tetkikleri yarın tamamlanacaktır.

Antrenmanda sağ diz arka bölgesine darbe alan futbolcumuz Wilfred Singo’nun da sponsorumuz Acıbadem Maslak Hastanesi’nde MR dahil ileri tetkikleri yapılmıştır. Yapılan kontroller sonucunda futbolcumuzun sağ uyluk biseps femoris adale grubunda tendon ve kası ilgilendiren hasar ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Her üç oyuncumuzun da teşhis ve tedavileri sağlık ekibimizce titizlikle planlanmıştır.

Galatasaray SK Sağlık Kurulu Başkanı Doktor Yener İnce.”

İlginizi Çekebilir

Spor

UEFA Fenerbahçe’nin iki futbolcusu hakkında soruşturma başlattı

2 gün önce
Spor

Trabzonspor’un yeni teknik direktörü belli oluyor

3 gün önce
Son Dakika

Trabzonspor Fatih Tekke ile yollarını ayırdı

4 gün önce
Spor

Trabzonspor-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta?

4 gün önce
Son Dakika

Galatasaray, Deniz Gül’ü resmen transfer etti

4 gün önce
Spor

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş Başkanı Adalı’nın cezasını iptal etti

5 gün önce