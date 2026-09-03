UEFA Fenerbahçe’nin iki futbolcusu hakkında soruşturma başlattı

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UEFA’dan Fenerbahçe’ye kötü bir haber verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

UEFA, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşması kapsamında Lyon oynadığı ve Lyon ile oynadığı mücadelede ardından Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood ile Fenerbahçe hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe’den konuya yönelik yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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“UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasının ardından futbolcularımız Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood ile kulübümüz hakkında UEFA tarafından disiplin süreci başlatılmıştır.

Kulübümüz bu süreçte futbolcularımızın ve takımımızın hak ve menfaatlerini korumak için gerekli savunmaları UEFA’nın ilgili kurulları nezdinde gerçekleştirecektir. Sürece yönelik gerekli bilgi, belge ve savunmalar UEFA’ya sunulacak olup gelişmeler kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda bir birin rövanşında Lyon’u deplasmanda 2-1 mağlup etmiş ve 18 yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı başarmıştı.

Sarı-lacivertli kulübün kazandığı karşılaşmadan sonra saha ve tünel bölgesinde futbolcular ve teknik ekiplerin dahil olduğu kavgalar yaşanmıştı. Sarı-lacivertli kulübün Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi’nin maç öncesi ve maç sonrası yaptığı hareketler Lyon taraftarını kızdırırken, Guendouzi ve takım arkadaşı Mason Greenwood’un maçın ardından yaptığı kutlamalar sonrası tartışma yaşanmıştı.

Guendouzi, Romelu Lukaku ve Milan Skriniar tarafından sahadan çıkarılırken, Lyon kaleci antrenörü Antonio Ferreira ile tünel bölümünden çıkarak Guendouzi’ye tekme atmıştı. Bu nedenle tünelde yeni bir kavga daha yaşanmıştı.

Guendouzi, karşılaşmadan sonra konuya yönelik yaptığı açıklamada, “Tahrik etmek istiyorsanız bu iki taraflı olur. Aileme hakaret ettiler ve bu benim için saygısızlıktır. Sonrasında istediğimiz gibi kutlama yapamıyorsak bunun üzücü olduğunu düşünüyorum” demişti.