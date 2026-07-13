Uğurcan Çakır Galatasaray’dan ayrılıyor mu?

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Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek ve eksik bölgelerini tamamlamak için yoğun bir mesai harcayan Galatasaray’da Uğurcan Çakır gündemi ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl takıma katılan 30 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır, İngiltere Premier Ligi’nin radarına girdi. Bu teklif sonrasında ise taraftarların aklında tek soru işareti “Uğurcan Çakır Galatasaray’dan ayrılacak mı?” yer aldı.

Nottingham Forest’tan Uğurcan Çakır teklifi

İngiliz spor basınında yer alan iddialara göre, Premier Lig’de iddialı bir konum yakalamak isteyen Nottingham Forest, sarı-kırmızılı kulübün kapısını tarihi bir teklifle çalmaya hazırlanıyor. Kulübün Uğurcan Çakır için belirlediği bonservis bedeli 45 milyon Euro. Yüksek bonservis bedeline Galatasaray’ın ve Uğurcan Çakır’ın sıcak baktığı öğrenilirken sürecin nasıl tamamlanacağı merak ediliyor.

Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya ve Premier Lig arenasında kendini kanıtlamaya istekli olan Uğurcan Çakır’ın takımdan ayrılmasına sosyal medyadan gelen ilk tepki ise negatif yönde.