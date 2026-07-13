HaberX
Anasayfa/Spor/Uğurcan Çakır Galatasaray’dan ayrılıyor mu?

Uğurcan Çakır Galatasaray’dan ayrılıyor mu?

Premier Lig ekibi Nottingham Forest’ın Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır rekor bir teklif sunduğu iddia edildi. Uğurcan Çakır Galatasaray’dan ayrılıyor mu? İşte detaylar.

Uğurcan Çakır
Oluşturan
Eklenme 13.07.2026 - 20:04
Haberi PAYLAŞ

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek ve eksik bölgelerini tamamlamak için yoğun bir mesai harcayan Galatasaray’da Uğurcan Çakır gündemi ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl takıma katılan 30 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır, İngiltere Premier Ligi’nin radarına girdi. Bu teklif sonrasında ise taraftarların aklında tek soru işareti “Uğurcan Çakır Galatasaray’dan ayrılacak mı?” yer aldı.

Nottingham Forest’tan Uğurcan Çakır teklifi

İngiliz spor basınında yer alan iddialara göre, Premier Lig’de iddialı bir konum yakalamak isteyen Nottingham Forest, sarı-kırmızılı kulübün kapısını tarihi bir teklifle çalmaya hazırlanıyor. Kulübün Uğurcan Çakır için belirlediği bonservis bedeli 45 milyon Euro. Yüksek bonservis bedeline Galatasaray’ın ve Uğurcan Çakır’ın sıcak baktığı öğrenilirken sürecin nasıl tamamlanacağı merak ediliyor.

Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya ve Premier Lig arenasında kendini kanıtlamaya istekli olan Uğurcan Çakır’ın takımdan ayrılmasına sosyal medyadan gelen ilk tepki ise negatif yönde.

Fenerbahçe-Lask maçının ne zaman oynanacağı açıklandı
Spor
Fenerbahçe-Lask maçının ne zaman oynanacağı açıklandı
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Fenerbahçe, son hazırlık maçını Lask ile oynayacak. Bu kapsamda karşılaşmanın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.
Fenerbahçe Beko’dan Ayrılan Nigel Hayes-Davis NBA’ye Gidiyor
Spor
Fenerbahçe Beko’dan Ayrılan Nigel Hayes-Davis NBA’ye Gidiyor
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’nda ayrılıklar sürüyor. Sarı-lacivertli kulüp, Amerikalı basketbolcu Nigel Hayes-Davis’in sözleşmesindeki...

İlginizi Çekebilir

Spor

Marsilya itiraf etti: Fenerbahçe’nin Mason Greenwood için ödediği parayı beğenmedi

15 saat önce
Spor

Galatasaray 2. ligden Lucas Stassin’i alıyor

17 saat önce
Spor

Greenwood’un ardından Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye yeni transfer

2 gün önce
Spor

Beşiktaş, Arsenal’den Leandro Trossard’ı duyurdu

2 gün önce
Gündem

Eski futbolcu Nihat Kahveci gözaltına alındı

2 gün önce
Filenin Sultanlar
Spor

VNL finalleri takvimi netleşti! İşte Filenin Sultanları maç programı

2 gün önce