Haluk Levent açıklamasına bakanlıktan sert yanıt

Ahbap Derneği’ne ve Haluk Levent’e yönelik mali operasyonun yankıları sürerken bugün Haluk Levent’in açıklaması olaya yeni bir boyut kazandırdı. Kamuoyu günlerdir adli dosyanın detaylarını ve “Haluk Levent neden gözaltına alındı” sorusunun hukuki gerekçelerini tartışırken bugünkü açıklama sonrasında bakanlıktan jet hızında bir cevap geldi. İçişleri Bakanlığı yetkililerine telefon üzerinden ulaştığını açıklayan ünlü sanatçıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’dan devlet ciddiyetini ve yasal prosedürleri hatırlatan çok net bir karşılık geldi.

Levent’in Bakanlığa Gönderdiği “Acil Müfettiş” Mesajları

Hakkındaki yakalama kararı uygulanmadan önceki günlerde resmi makamlarla iletişim kurmaya çalıştığını dile getiren Haluk Levent, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’a periyodik olarak bilgilendirme mesajları attığını itiraf etti. Bu mesajlar sonrasında nasıl bir yanıt geleceği merak edilirken cevap çok gecikmedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, devletin denetim mekanizmalarının kişisel ricalar veya anlık telefon iletileriyle yönlendirilemeyeceğini vurgulayarak yasal çerçevenin altını çizdi. Bakan Turan açıklamasında şöyle dedi;

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“Ülkemizdeki yaklaşık 103 bin dernek, Bakanlığımız bünyesindeki Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüz tarafından 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na göre hem Mülkiye Müfettişleri hem de Dernekler Denetçileri tarafından denetlenmektedir.

Bu denetimler, gelişigüzel mesaj veya taleplere göre değil, idarenin risk değerlendirmesi, adli / idari mercilerden gelen talepler veya şikâyetler doğrultusunda yapılmakta ve bulgular, Cumhuriyet Başsavcılıkları başta olmak üzere ilgili kurumlarla paylaşılmaktadır.

Sivil toplum, hepimize ait olan, demokrasinin birinci derece sit alanıdır.

Bırakalım, kararı, sosyal medya değil, yargı versin.” dedi.