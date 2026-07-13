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Yarın Dünya Kupası maçı var mı? İşte çeyrek final programı

Dünya Kupası’nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Yarın Dünya Kupası maçı var mı? Hangi takımlar çeyrek finalde?

Dünya Kupası
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Eklenme 13.07.2026 - 21:06
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48 ülkenin katılımıyla Amerika kıtasının 3 ülkesinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası’nda final geri sayımı başladı. Milyarlarca futbol tutkununu ekran başına toplayan turnuvada, çeyrek final aşamasının tamamlanmasıyla birlikte artık sadece en büyük 4 takım hayatta kaldı. Bu akşam Dünya Kupası maçı olmadığı için yarının programı merak ediliyor.  Peki, yarın Dünya Kupası maçı var mı? Hangi takımlar sahaya çıkacak?

Dünya Kupası 14 Temmuz programı

Pazartesi gününün boş geçmesinin yarın Dünya Kupası’ndaki hangi maçların oynanacağı belli oldu. Yaırn turnuvanın en güçlü şampiyonluk adaylarından ikisi karşı karşıya geliyor. 14 Temmuz Salı TSİ 22.00’de Fransa – İspanya yarı finalin ilk gününde kozlarını paylaşacak ve turnuvanın ilk finalisti belli olacak.

15 Temmuz Çarşamba TSİ 22.00 itibariyle Arjantin – İngiltere karşı karşıya gelecek. Son şampiyon unvanıyla sahada olan Güney Amerika temsilcisi Arjantin, kupayı evine götürmek isteyen İngiltere karşısında final mücadelesi verecek.

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