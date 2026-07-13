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VNL finalleri takvimi netleşti! İşte Filenin Sultanları maç programı

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2026 FIVB VNL final etabı takvimi belli oldu! İşte kadın voleybolda bir sonraki randevunun tarih ve saati.

Filenin Sultanlar
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Eklenme 13.07.2026 - 21:33
Güncellenme 13.07.2026 - 21:36
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Dünya voleybolunun en prestijli turnuvalarından biri olan FIVB Milletler Ligi’nde (VNL) grup aşamalarını başarıyla geride bırakan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın şampiyonluk rotası resmiyet kazandı.

Kupayı müzesine götürmek isteyen zorlu rakiplerin kozlarını paylaşacağı şampiyonluk aşaması için geri sayım sürerken, Filenin Sultanları maç programı 2026 takvimini merak ediliyordu. İtalyan baş antrenör Daniele Santarelli önderliğinde sahaya çıkacak A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı turnuva takvimi açıklandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın bir sonraki maçı ne zaman? İşte merak edilenler…

A Milli Kadın Voleybol Takımı maç fikstürü

8 kadın voleybol takımının bir araya geleceği 2026 VNL final etabı, Çin’in Makau şehrinde oynanacak.  22 Temmuz’da başlayıp, 26 Temmuz 2026’daki final müsabakalarıyla sona erecek turnuvada A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın ilk maçı ise 23 Temmuz Perşembe günü olacak.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın ilk rakibi ise Kanada. Son yıllarda yükselen grafiğiyle dikkat çeken Kanada – A Milli Kadın Voleybol Takım maçı 23 Temmuz Perşembe günü TSİ 11.00 itibariyle başlayacak. Bu maçın geçilmesi halinde ise 25 Temmuz’da yarı final, 26 Temmuz’da ise final müsabakası oynanacak. Yarı finalde de Çin ile ABD karşılaşmasının galibi ile eşleşecek A Milli Kadın Voleybol Takımı final için mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı dışında diğer eşleşmeler ise şöyle;

  • İtalya – Hollanda
  • Brezilya – Japonya
  • Çin – ABD

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