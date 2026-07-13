VNL finalleri takvimi netleşti! İşte Filenin Sultanları maç programı

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... A Milli Kadın Voleybol Takımı , FIVB Milletler Ligi grup aşamalarını başarıyla tamamlayarak şampiyonluk aşamasına geçmiştir.

, grup aşamalarını başarıyla tamamlayarak şampiyonluk aşamasına geçmiştir. 2026 VNL final etabı, Çin 'in Makau şehrinde 22-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

'in şehrinde 22-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ilk maçı, 23 Temmuz'da Kanada ile oynanacak olup, saat 11.00'de başlayacaktır.

Dünya voleybolunun en prestijli turnuvalarından biri olan FIVB Milletler Ligi’nde (VNL) grup aşamalarını başarıyla geride bırakan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın şampiyonluk rotası resmiyet kazandı.

Kupayı müzesine götürmek isteyen zorlu rakiplerin kozlarını paylaşacağı şampiyonluk aşaması için geri sayım sürerken, Filenin Sultanları maç programı 2026 takvimini merak ediliyordu. İtalyan baş antrenör Daniele Santarelli önderliğinde sahaya çıkacak A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı turnuva takvimi açıklandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın bir sonraki maçı ne zaman? İşte merak edilenler…

A Milli Kadın Voleybol Takımı maç fikstürü

8 kadın voleybol takımının bir araya geleceği 2026 VNL final etabı, Çin’in Makau şehrinde oynanacak. 22 Temmuz’da başlayıp, 26 Temmuz 2026’daki final müsabakalarıyla sona erecek turnuvada A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın ilk maçı ise 23 Temmuz Perşembe günü olacak.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın ilk rakibi ise Kanada. Son yıllarda yükselen grafiğiyle dikkat çeken Kanada – A Milli Kadın Voleybol Takım maçı 23 Temmuz Perşembe günü TSİ 11.00 itibariyle başlayacak. Bu maçın geçilmesi halinde ise 25 Temmuz’da yarı final, 26 Temmuz’da ise final müsabakası oynanacak. Yarı finalde de Çin ile ABD karşılaşmasının galibi ile eşleşecek A Milli Kadın Voleybol Takımı final için mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı dışında diğer eşleşmeler ise şöyle;