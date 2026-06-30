Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele eden Fildişi Sahili’nin Almanya’ya karşı oynadığı maçın son bölümünde bir sakatlık yaşayarak oyundan alınan Galatasaraylı futbolcu Wilfried Singo’nun Norveç maçına yetişip yetişmeyeceği futbolseverlerin ana gündem başlıklarından birisi. Afrika ekibinin teknik patronu Emerse Fae’den yeni bir açıklama geldi.

Wilfried Singo Norveç maçında oynayacak mı?

Fildişi Sahili Teknik Direktörü Emerse Fae, yaptığı açıklamada Galatasaray’ın yıldızı Wilfried Singo’nun Dünya Kupası Son 32 turundaki Norveç mücadelesinde kesin olarak forma giyemeyeceğini açıkladı.

Haber Devam Ediyor

Wilfried Singo’nun sakatlığı ne?

Dünya Kupası E Grubu 2. maçında Almanya ile karşılaşan Fildişi Sahili’nde forma giyen Wilfried Singo, maçın 80. dakikasında sol üst baldırını (hamstring) tutarak kendini yere bırakmış ve oyundan alınmıştı.

Singo’nun sakatlığı ciddi mi?

Fildişi Sahili Futbol Federasyonu’ndan yapılan resmi açıklamaya göre, en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı yönünde iddiaların bulunduğu Wilfried Singo’nun sakatlığının, yapılan tetkiklerin ardından korkulandan çok daha iyi olduğu duyuruldu. Bireysel koşulara an itibariyle başladığı öğrenilen Singo’nun, takımının turu geçmesi durumunda Son 16 turunda mücadele edebileceği belirtildi.

Öte yandan Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce’nin de Singo’nun sakatlığı konusunda Fildişi Sahili Futbol Federasyonu ile doğrudan temas halinde olduğu, sakatlığın nüksetmemesi için oyuncunun kesinlikle riske edilmemesi gerektiğini söylediği kaydedildi.

Fildişi Sahili Son 16 turunda kimle eşleşecek?

Wilfried Singo’nun formasını giydiği Fildişi Sahili, Son 32 turunda Norveç ile karşılaşacak. Afrika ekibi, rakibini elemesi durumunda, Son 16 turunda Brezilya ile karşı karşıya gelecek.