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Beşiktaş Eyüpspor maçı öncesinde Necip Uysal için veda töreni düzenleyecek

Beşiktaş’ın tecrübeli futbolcusu Necip Uysal, Eyüpspor maçı öncesinde düzenlenecek veda töreniyle profesyonel futbol kariyerini noktalayacak.

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Eklenme 15.08.2026 - 22:53

Beşiktaş’ın tecrübeli futbolcusu Necip Uysal, profesyonel futbol kariyerinin son maçına çıkmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı takımın Süper Lig’de Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde deneyimli futbolcu için veda töreni düzenlenecek.

Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre Necip Uysal için Eyüpspor karşılaşmasından önce veda organizasyonu gerçekleştirilecek.

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Kulüp tarafından yapılan açıklama şöyle:

22 yıl önce küçük bir çocuk olarak attığın adım, bugün Beşiktaş tarihine altın harflerle yazıldı. Altyapımızdan yetişen, armamızı Avrupa’da en çok terleten, tarihimizin en çok forma giyenlerinden ve en uzun süre kaptanlığımızı yapan Beşiktaş’ın çocuğu Necip…

10 kupayla taçlanan bu devasa sadakat ve vefa hikayesi için sonsuz teşekkürler! 🦅🖤🤍

Beşiktaş’ın çocuğu Necip Uysal, Beşiktaş’ına ve futbola veda ediyor, büyük Beşiktaş ailesi de yarın Eyüpspor maçı öncesi görkemli bir şekilde ona veda ediyor.

Necip Uysal’ın veda töreni yarın saat 21.00’de başladığı yerde, yeşil sahalarda olacaktır.

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