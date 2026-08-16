Denizlispor’da kadro boşaltıldı! Lige başlamadan küme düşüyor!

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Türk futbolunun köklü kulüplerinden Denizlispor’da kriz yaşanıyor.

TÜRKİYE’Yİ AVRUPA KUPALARINDA TEMSİL ETMİŞTİ

sporx.com’un haberine göre, yıllarca Süper Lig’de mücadele eden ve bir dönem Türkiye’yi Avrupa kupalarında da temsil eden yeşil siyahlı takımda kadro boşaltıldı.

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FUTBOLCULAR TAKIMDAN GÖNDERİLDİ

Denizli temsilcisinde mevcut futbolcuların takımda kalmak istemediği öne sürülürken, futbolcular takımdan gönderildi ve kadro tamamen boşaltıldı.

KÜME DÜŞECEK

Bu nedenle Denizlispor’un kadro yetersizliği nedeniyle yeni sezona başlayamayacağı ve küme düşeceği belirtildi.