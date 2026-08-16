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MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın ölüm sebebi ortaya çıktı

2021'de MasterChef şampiyonu olan Eren Kaşıkçı'nın ölüm sebebi açıklandı. Kaşıkçı'nın Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerden sonra hazırlanan ön raporda kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

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Eklenme 16.08.2026 - 10:10
Güncellenme 16.08.2026 - 10:12

2021’de MasterChef şampiyonu olarak adını ülke genelinde duyuran şef Eren Kaşıkçı, 29 Temmuz tarihinde evinde ölü bulunmuştu. 37 yaşında yaşamını yitiren ünlü şefin ölüm sebebi belli oldu.

ÖLÜM NEDENİ: KALP KRİZİ

Kaşıkçı’nın Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemelerden sonra hazırlanan ön raporda ölümünün kalp krizi nedeniyle olduğu ifade edildi.

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EREN KAŞIKÇI’NIN KRONİK HASTALIĞI VAR MIYDI?

Ünlü şefin bilinen kronik bir hastalığının olmadığı belirtilirken, cenazesi üzerindeki incelemelerde ölüm zamanına yönelik değerlendirme yapıldı.

Buna göre Kaşıkçı’nın evinde ölü bulunmasından yaklaşık 14-15 saat önce yaşamını yitirdiği düşünülüyor.

KESİN SONUÇLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Ünlü şefin ölümüne yönelik soruşturma henüz tamamlanmazken, ölüm sebebine dair kesin sonuçlar Adli Tıp Kurumu’nca oluşturulacak nihai raporun soruşturma dosyasına ilave edilmesiyle belli olacak.

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