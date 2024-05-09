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43 Kişiyi Yağ ve Şeker Satışı Vaadiyle Dolandıran 6 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir merkezli 4 farklı ilde faaliyet gösteren bir çetenin, internet üzerinden piyasa değerinin altında toz şeker ve yağ satışı ilanlarıyla vatandaşı kandırdığı tespit edildi.

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Eskişehir merkezli 4 ilde internet üzerinden piyasadan daha ucuza satılık toz şeker ve yağ satışı ilanı vererek 43 kişiyi dolandırdığı öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin bir sosyal medya platformunda piyasadan daha uyguna satılık toz şeker ve yağ satışı ilanı verdiği ve talep eden vatandaşlardan ücretini alarak iletişimi sonlandırdığı tespit edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekiplerince gerçekleşen nitelikli dolandırıcılık olaylarıyla ilgili Hatay, Muğla ve Erzurum’un da aralarında bulunduğu 4 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

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Eskişehir merkezli 4 farklı ilde faaliyet gösteren bir çetenin, internet üzerinden piyasa değerinin altında toz şeker ve yağ satışı ilanlarıyla vatandaşı kandırdığı tespit edildi.

Operasyonlarda kimlikleri belirlenen şüpheliler İ.S, U.U, M.A.K, M.K.S, A.C.K. ve Y.S. yakalandı.

6 şüphelinin gözaltına alındığı çalışmalarda, ülke genelinde 43 olay aydınlatıldı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 44 cep telefonu, 69 banka kartı, 19 sim kart, 1 tablet, 3 bilgisayar, 2 taşınabilir bellek ve yaklaşık 50 bin lira nakit para, dolar ve Kuveyt dinarı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüphelilerin buradaki işlemleri devam ediyor.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Dolandırıcılık

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