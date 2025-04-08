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“5. Gıda Bankacılığı Zirvesi” İstanbul’da düzenlendi haberi

- Temel İhtiyaç Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk: - "2021 yılı rakamlarına göre dünyada 820 milyondan fazla insan açlık ve yoksulluk sınırında yaşıyor. Buna karşın dünya çapında üretilen gıdanın üçte biri israf oluyor. İsrafa uğrayan bu gıdanın yüzde 25'i kurtarılabilse, 820 milyon insanı doyuracak gıda kurtarılmış oluyor. Bu israfın maddi karşılığı ise 1 trilyon dolar"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
“5. Gıda Bankacılığı Zirvesi” İstanbul’da düzenlendi haberi

Gıda israfı ve gıdaya adil erişimin tartışıldığı “5. Gıda Bankacılığı Zirvesi”, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) tarafından Şişli'de bir otelde düzenlenen zirvede, gıda israfı ve gıdaya adil erişimdeki sorunlar ile çözüm önerileri ele alındı. Türkiye'de TİDER'in temsil ettiği ve 6 kıtada 50'den fazla ülkede 41 milyon kişiye gıda bankacılığı hizmeti veren Küresel Gıda Bankacılığı ağının başlattığı “Gıdadan Fazlası” kampanyasının detayları aktarıldı.

Uzman konuşmacılar zirvede “Gıda ve tarım değer zincirinde kayıplar ve israfın önlenmesi”, “Gıdanın sürdürülebilirliği ve tüketici alışkanlıkları”, “Atıkların ileri dönüşüm ile değerlendirilmesi”, “Sokak hayvanları için temel ihtiyaçların karşılanması” ve “Tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesiyle israfın önlenmesi” başlıkları altında sunumlar yaptı.

Açılışta konuşan TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk, Türkiye'de gıda bankacılığı ağını geliştiren derneğin kuruluşunun 15. yılını kutladıklarını belirtti.

TİDER'in gıda bankacılığı ağına üye olan gıda bankası sayısının 39 şehirde 83 gıda bankasına ulaştığını söyleyen Tibuk, “TİDER’in öncelikli amacı, Türkiye'nin her ilinde bir gıda bankası açmak ve tüm ihtiyaç sahiplerine erişebilmektir. 2021 yılı rakamlarına göre dünyada 820 milyondan fazla insan açlık ve yoksulluk sınırında yaşıyor. Buna karşın dünya çapında üretilen gıdanın üçte biri israf oluyor. İsrafa uğrayan bu gıdanın yüzde 25'i kurtarılabilse, 820 milyon insanı doyuracak gıda kurtarılmış oluyor. Bu israfın maddi karşılığı ise 1 trilyon dolar.” dedi.

Gıda bankalarının bağışlanmış gıda, giysi, temizlik malzemesi ve yakacak ürünlerini toplayan, ayrıştıran, depolayan ve ihtiyaç sahiplerine dağıtan bir sivil toplum örgütlenmesi olduğunu ifade eden Tibuk, “Firmalar ve kişiler, ürünleri bu bankaya yatırır, ihtiyacı olanlar da bu ürünleri bankadan çeker. TİDER olarak iki önceliğimiz var, ilki gıda kaybı ve israfını önlemek, ikincisi de ihtiyaç sahipleri için gıda bankacılığı sisteminin yayılmasını sağlamak.” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından zirve oturumlarla devam etti.

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