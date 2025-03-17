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Edirne İl Özel İdaresi kırsal bölgelerdeki sahipsiz köpekleri barınaklara taşıyor haberi
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“57. Alay” için Tekirdağ’dan yola çıkan gönüllüler Gelibolu’ya geldi haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57. Alay'ın anısını yaşatmak amacıyla 13 Mart'ta Tekirdağ'dan yürüyerek yola çıkan gönüllüler, Gelibolu'ya ulaştı.Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
“57. Alay” için Tekirdağ’dan yola çıkan gönüllüler Gelibolu’ya geldi haberi

Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57. Alay'ın anısını yaşatmak amacıyla 13 Mart'ta Tekirdağ'dan yürüyerek yola çıkan gönüllüler, Gelibolu'ya ulaştı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törenlere katılmak ve 57. Alay Şehitliği'ni ziyaret etmek üzere Tekirdağ'dan yola çıkan, gaziler, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan 57. Alay Yürüyüş Komitesi, ellerinde Türk bayrağı ve flamalarla Gelibolu'ya giriş yaptı.

İlçeye gelen 57. Alay Yürüyüş Komitesi, coşkuyla karşılandı.

İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde sona eren korteji, Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Burak Batır karşıladı.

Batır, 57. Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz'a plaket verdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından konuşan Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Burak Batır, “İyi ki geldiniz, yolunuz boyunca en önemli güzergahlardan birindesiniz. Çünkü 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'nin başlangıç noktalarından bir tanesi Gelibolu Yarımadasıdır.” diye konuştu.

57. Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz'ın da konuşma yaptığı tören, fotoğraf çekimiyle sonlandırıldı.

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