A5 Defense Magazine, CISM’a katılan delegasyon başkanlarına çevre dostu sertifika verdi haberi

A5 Defense Magazine İmtiyaz Sahibi İpek İpek, 5'inci Conseil International du Sport Militaire (CISM) Askeri Dünya Kış Oyunları'na katılan 43 ülkenin delegasyon başkanlarına çevre dostu sertifika takdim etti.

Dergiden yapılan açıklamaya göre, sertifikalar, İpek ve CISM Başkanı Albay Nilton Rolim tarafından delegasyon başkanlarına elden teslim edildi.

Sertifika verilen ülkeler arasında Türkiye de yer aldı. Türkiye delegasyonu adına sertifika, Albay Bülent Çelik'e verildi.

Yürütülen çevreci girişim kapsamında, her ülke delegasyonu adına Trabzon Yolaç Hatıra Ormanı'na birer fidan bağışlandı. Tüm delegasyonlara verilen belgeler, “Friendship Through Sport” ilkesi doğrultusunda hazırlandı.

Geri dönüştürülmüş malzemelerden hazırlanan çerçevelerle takdim edilen belgelerin, çevresel sürdürülebilirlik ve gelecek nesiller için doğaya katkı mesajı taşıması amaçlanıyor.

– Türkiye başarıyla temsil edildi

Oyunlara katılan Türk Silahlı Kuvvetleri sporcuları, bireysel ve takım müsabakalarında gösterdikleri performanslarla dikkati çekti.

Özellikle kış sporları disiplinlerinde sergiledikleri mücadele ve centilmenlik, katılımcı ülkeler tarafından takdirle karşılandı. Sporcular, Türkiye'yi başarıyla temsil ederek Türk bayrağını dalgalandırdı.

A5 Defense Magazine, CISM ile işbirliğini ilerleyen dönemde daha fazla güçlendirmeyi hedefliyor.