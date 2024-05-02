HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Adana Haberleri »

Farklı Suçlardan Aranan Şüpheli Gizlendiği Evde Yakalandı

Adana ilinde, polis tarafından 7 ayrı suçtan aranan şüpheli, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla saklandığı eve düzenlenen baskın sonucunda yakalandı.

Yayınlanma:
ABONE OL

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Adana, İstanbul, Antalya ve Bursa’da “hırsızlık”, “yaralama”, “dolandırıcılık” ve “mala zarar verme” gibi 7 suça karıştığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Yılmaz K’nin ilçedeki bir evde saklandığını belirledi.

Bunun üzerine ekipler, tespit edilen ikamete operasyon düzenledi.

Adreste zanlı Yılmaz K’yi yakalayan ekipler, burada yaptıkları aramalarda 1’i otomatik 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 39 mermi ele geçirdi.

İLGİLİ HABER Polise Silah Doğrultan Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Tutuklandı
Adana ilinde, polis tarafından 7 ayrı suçtan aranan şüpheli, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla saklandığı eve düzenlenen baskın sonucunda yakalandı.

Şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Dağlıoğlu Şehit Mehmet Ali Aslan Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio

İlgili Haberler

Tırda Samanların Arasına Gizlenmiş 305 Kilogram Uyuşturucu Bulundu

Adana’da 13 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Eski Eşini Pompalı Tüfekle Yaralayan Şüpheli Tutuklandı

Motosiklet Çalan Hırsız Yakalanarak Tutuklandı

Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan Görevine Başladı

Kuyumcudan Altın Çalmaya Çalışan 5 Hırsız Yakalandı

Çekmeköy’de Gasp ve Cinayet Şüphelisi Yakalandı

PKK/KCK Operasyonunda 14 Kişi Gözaltına Alındı

Cinayet İddiasıyla Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattında Teknik Arıza

Orhaneli Belediyesi, Camilerin Bakımı ve Temizliği İçin Özel Ekip Kurdu

Migren Hastalarına Uygulanan Aşı Yöntemiyle Ağrılar Azaltılabilir