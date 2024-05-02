Farklı Suçlardan Aranan Şüpheli Gizlendiği Evde Yakalandı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Adana, İstanbul, Antalya ve Bursa’da “hırsızlık”, “yaralama”, “dolandırıcılık” ve “mala zarar verme” gibi 7 suça karıştığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Yılmaz K’nin ilçedeki bir evde saklandığını belirledi.
Bunun üzerine ekipler, tespit edilen ikamete operasyon düzenledi.
Adreste zanlı Yılmaz K’yi yakalayan ekipler, burada yaptıkları aramalarda 1’i otomatik 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 39 mermi ele geçirdi.
Şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Dağlıoğlu Şehit Mehmet Ali Aslan Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
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