Ahmet Kabaklı anısına Türk Edebiyatı Vakfı’nda ödül töreni düzenlendi haberi

Türk Edebiyatı Vakfınca gazeteci, edebiyat tarihçisi ve yazar Ahmet Kabaklı'nın doğumunun 100. yılına özel hazırlanan kitabın takdimi ve ödül töreni kurum binasında gerçekleştirildi.

Vakıf Başkanı Serhat Kabaklı, AA muhabirine, Ahmet Kabaklı'nın Türkiye'de birliğin, birleştiriciliğin, hizipleri ortadan kaldırmanın sembolü olan bir edebiyatçı olduğunu anlattı.

Ahmet Kabaklı'nın gönül birlikteliğini millet içinde sağlamak için elinden gelen her şeyi yaptığını dile getiren Kabaklı, “Onun yolundan giden, onunla aydınlanmış, aldığı güçle etrafını aydınlatmaya çalışan birçok insan vardı. Bunların içinden Türk dünyasından ve Türkiye'den sembolik olarak 100 kişiye 'Ahmet Kabaklı Madalyası' hazırladık ve bir hatıra kitabı çıkardık.” dedi.

Kabaklı, ödüllerin takdimlerine 1-1,5 ay önce başladıklarını ve devam ettiklerini belirterek, “Gelecek programları Elazığ, Kıbrıs ve Azerbaycan'da yapacağız. Bunlar bir vefa örneği. Kabaklı hoca kendi paltosunun altından çıkmış insanların bürokraside, ticarette, siyasette geldikleri yerle mutlaka övünürdü. Biz de onun gururunu bu şekilde yansıtmaya çalıştık.” ifadesini kullandı.

Ahmet Kabaklı'nın kurucusu olduğu vakıfta başkanlık yapmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Serhat Kabaklı, şunları kaydetti:

“Bu çok derin bir şey. Ahmet Kabaklı, benim atam ve banim. Yetişmemde, okumamda, meslekte bir yerlere gelmemde son derece büyük rolü olan bir insan. Üniversite hayatım boyunca cebimden beş kuruş harcamama fırsat vermeden okuttu. Ben de özel eğitim kurumları açtıktan sonra 3 bin öğrenciyi ücretsiz okuttum. Hepsini onun ruhuna bağışladım.”

– Ahmet Kabaklı anısına Azerbaycan'da da kitap çıkarıldı

Türk Edebiyatı Vakfı Genel Yayın Yönetmeni İmdat Avşar da Ahmet Kabaklı'nın Türkiye'nin ilim, kültür ve sanat hayatında çok önemli roller oynadığını, vakfın ve 54 yıldır devam eden Türk Edebiyatı Dergisi'nin banisi olduğunu ifade ederek, “2023'ten itibaren Saadet Örmeci ile editörlüğünü üstlendiğimiz bir armağan kitap çıkardık. Kitapta Ahmet Kabaklı ile ilgili hatıraları, ilmi yazıları, onun eserleriyle ilgili değerlendirme yazılarını toplayarak 100. yılına armağan olarak bir kitap çıkarmış olduk. Böylece onun hatırasını yad etmiş olduk.” diye konuştu.

Vakfın Kabaklı'yı hem Türkiye'de hem de Türk dünyasında anmayla ilgili bir perspektif geliştirdiğini aktaran Avşar, “Bu çerçevede Azerbaycan Yazarlar Birliği, Qobustan Jurnalı Baş Redaktörü Pərvin Nureliyeva editörlüğünde ve Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Başkanı İsa Hamit Beyli'nin ilmi teşkilatçılığında, Ahmet Kabaklı'nın Azerbaycan edebiyatına dahil olan yazar ve şairlere ait değerlendirmelerini, Azerbaycan Türkçesi'ne uygunlaştırarak orada bir kitap çıkarıldı. İnşallah bu iki kitabın takdimini de Bakü'de gerçekleştireceğiz.” şeklinde konuştu.

– “Eserleri, gelecek nesillerin yetişmesinde önemli roller oynayacaktır”

Avşar, Kabaklı'nın eserlerinin hala üniversite ve liselerde kaynak kitap olarak okutulduğuna işaret ederek, “Onun köşe yazarından derlenmiş kitapları yine çok önemli kaynak. Milli ve yerli aydınlarımızı, bizi biz eden değerlerimizi ve edebiyatımızı, ilmimizin ve sanatımızın çok önemli şahsiyetlerinin biyografisini kaleme almış. Onun telif eserleri gelecek nesillerin eğitiminde, milli ve manevi değerlere bağlı olarak yetişmesinde önemli roller oynayacaktır.” görüşünü paylaştı.

Kurmuş olduğu vakıf ve Türk Edebiyatı Dergisi'nin de gelecek nesillerin eğitiminde, milli köklere bağlı şekilde yetişmesinde çok etkili olacağını belirten Avşar, “Ben kendisini lise yıllarında tanıdım ve bugün Türk Edebiyatı Dergisi'ni çıkarmakla görevliyiz. Türk ve İslam dünyasının bu manevi ocağında hem kitaplarımızı çıkarıyoruz hem Ahmet Kabaklı'nın koymuş olduğu ilkeler doğrultusunda dergimizi çıkarıyoruz.” dedi.

Programda Ahmet Kabaklı'nın eserlerinin, hayatının ve bıraktığı izlerin anlatıldığı “Şeyhülmuharririn Ahmet Kabaklı Armağanı” eseri izleyiciye sunuldu.

Törende İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, Vakıf Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner ve Elazığ Dernekler Federasyonu Başkanı Kazım Gökhan Elgin'e, madalyaları ve “Şeyhülmuharririn Ahmet Kabaklı Armağanı” kitabı takdim edildi.