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AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, Gökçeada’da iftar programına katıldı haberi

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde düzenlenen iftara katıldı.Gökçeada AK Parti İlçe Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı Gökçeada Şubesi tarafından yetimler için düzenlenen iftarda, Gider'...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, Gökçeada’da iftar programına katıldı haberi

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde düzenlenen iftara katıldı.

Gökçeada AK Parti İlçe Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı Gökçeada Şubesi tarafından yetimler için düzenlenen iftarda, Gider'in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, Gökçeada Müftüsü Muharrem Altınhan ile Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis yer aldı.

Metropolit Kyrillos Sykis, burada yaptığı konuşmada, Gökçeada’nın dinlerin, dillerin ve kültürlerin harmanlandığı bir ilçe olduğunu söyledi.

Adalarda dayanışma içinde yaşadıklarına dikkati çeken Sykis, “Farklı dinlere mensup olsak da bütün bayramları, dini günleri hep beraber büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Müslüman kardeşlerimin Ramazan ayını bir kez daha tebrik ediyorum.” dedi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider de Metropolit Sykis'i gönül sofralarında ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Gökçeada'nın çok özel bir ilçe olduğunu ifade eden Gider, şunları kaydetti:

“Uzun yıllardır Rumlar ve Türkler barış ve dayanışma içerisinde burada yaşıyorlar. Müslümanlar Paskalya Bayramı'nın coşkusuna ortak olurken, Hristiyan kardeşlerimiz iftara katılarak ramazan ayının maneviyatını yaşıyorlar. Bu her yerde göremeyeceğiniz çok değerli bir tablo. Birlik ve beraberlik, hoşgörü, kardeşlik Gökçeada’mızı Gökçeada yapan değerlerin başından geliyor. AK Parti iktidarında bizde hiç ayrım yapmadık. Camilerle birlikte kiliseleri de restore ettik. Din, dil, mezhep fark etmeksizin herkese eşit hizmet götürdük. Dinlerin ve dillerin bir arada yaşadığı Gökçeada'da sevgi içerisinde, karşılıklı saygı içerisinde Adem'den geldiğimizi unutmadan yaşamlarını sürdüren tüm yurttaşlarımızı sevgi ve saygı ile bir kez daha selamlıyorum.”

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