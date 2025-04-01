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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ramazanda 200 bin aileyi ziyaret etti haberi

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, ramazan boyunca dayanışma ve kardeşlik ruhunu hissettirmek için 39 ilçede gerçekleştirilen ziyaretlerle 200 bin aileye ulaştı.AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ramazanın bereketin...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ramazanda 200 bin aileyi ziyaret etti haberi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, ramazan boyunca dayanışma ve kardeşlik ruhunu hissettirmek için 39 ilçede gerçekleştirilen ziyaretlerle 200 bin aileye ulaştı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ramazanın bereketini paylaşmak, vatandaşların yanında olmak ve gönül köprüleri kurmak amacıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde, ihtiyaç sahiplerine destek olundu, dualar paylaşıldı.

“İftara 5 Kala” programı kapsamında AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, 39 ilçede her gün trafikte kalan vatandaşlara iftariyelik ikramında bulundu, ilçe teşkilatları sahur ve iftar programlarıyla vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Partili belediyeler de ramazan boyunca iftar çadırları kurarak binlerce vatandaşa ikramda bulundu, kent genelinde çeşitli kültürel ve sosyal etkinlikler düzenledi.

– “Teşkilatımız, Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışan dayanışma örneği sergiledi”

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, ramazan boyunca teşkilat mensuplarının sahadaki özverili çalışmalarına dikkati çekerek, İstanbul'un her köşesinde, 200 bin aileye misafir olduklarını belirtti.

Ramazanın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu en güçlü şekilde yaşattıklarını kaydeden Özdemir, “İhtiyaç sahiplerimizin yanında olmak, onların duasını almak bizim en büyük kazancımızdır. Ramazan ayı boyunca İstanbul'un dört bir yanında gönül sofraları kuran, ihtiyaç sahipleriyle dayanışma içinde olan AK Parti İstanbul teşkilatımız, birlik ve beraberlik ruhunu en güçlü şekilde yaşatarak Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışan bir dayanışma örneği sergiledi. Her bir dava arkadaşıma emekleri için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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