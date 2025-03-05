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Roman vatandaşların kurduğu aşevinde hazırlanan yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor haberi
Kırklareli Valisi Turan, “Aile Yılı” kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor haberi
İstanbul’da sabah trafik yoğunluğu oluştu haberi
Tekirdağ Valisi Soytürk gençlerle bir araya geldi haberi
AK Parti Manyas İlçe Başkanlığı iftar verdi haberi
Bursa’da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı haberi
Bağcılar’da silahla vurulan kişi ağır yaralandı haberi
Sultangazi’de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı haberi
İBB’nin düzenlediği iftarda muhtarlar bir araya geldi haberi
Güngören’de boş arsada oyun oynayan çocuklar bebek cesedi buldu haberi
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AK Parti Manyas İlçe Başkanlığı iftar verdi haberi

BALIKESİR (AA) - AK Parti Manyas İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi.Manyas Belediyesi Atatürk Çok Amaçlı Salonu'ndaki iftara AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir ile bazı ilçe başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile parti...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
AK Parti Manyas İlçe Başkanlığı iftar verdi haberi

AK Parti Manyas İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi.

Manyas Belediyesi Atatürk Çok Amaçlı Salonu'ndaki iftara AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir ile bazı ilçe başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile partililer katıldı.

İl Başkanı Mehmet Aldemir, ramazanın bereket ayı olduğunu belirterek, “Biz de ilçe teşkilatlarımızın düzenledikleri iftar ve programlarına katılarak, partili yol arkadaşlarımız ve muhtarlarımız ile bir araya gelip, hasbihal etme fırsatı buluyoruz. Programı düzenleyen Yücel başkanıma ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

İftar sonrası Aldemir ve beraberindekiler vatandaşlarla sohbet etti.

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