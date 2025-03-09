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Ampute Futbol Süper Ligi haberi
Esenyurt’ta apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü haberi
Trakya’da fırın, pastane ve marketlere yönelik ramazan denetimi yapıldı haberi
Edirne’den kısa kısa haberi
Bilecik Belediyesi ramazan ayına özel etkinlikler düzenliyor haberi
Azerbaycan’ın Paris Büyükelçiliğinde “Yedi Güzel” konseri düzenlendi haberi
Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi haberi
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Ampute Futbol Süper Ligi haberi

- Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü: 1 - Depsaş Enerji Ampute Futbol Spor Kulübü: 1

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Ampute Futbol Süper Ligi haberi

Ampute Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Depsaş Enerji Ampute Futbol Spor Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

Sakarya Atatürk Stadı'nın yanındaki sahada oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Cemil Yıldırım, gazetecilere, takımını vermiş olduğu mücadeleden dolayı tebrik etti.

İkinci yarıya yeni transferler yaparak iyi başladıklarını belirten Yıldırım, “İki yeni transferimiz yurt dışından geldikleri için henüz lisanslarını çıkartamadık. Önümüzdeki hafta onları da kadromuza kattığımızda Sakarya'mızı en iyi şekilde tüm Türkiye'yi temsil edeceğimizin sözünü vermiştik. Sözümüzün arkasındayız inşallah.” diye konuştu.

Depsaş Enerji Ampute Futbol Spor Kulübü Teknik Direktörü Sadık Aslan, ikinci sezonun ikinci maçında dostluğun kazandığını belirterek, “Tabii ki hedefimiz galibiyetti, öyle hazırlanmıştık. Sporcularımız ellerinden geleni yaptı ama galibiyeti kaçıran biz olduk. Futbol bu yapacak bir şey yok. Her iki takımı da kutluyorum.” şeklinde konuştu.​​​​​​​

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