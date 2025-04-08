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Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimindeki kaza nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapandı haberi

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor.Otoyolun Ankara istikameti Gebze ilçesi Muallimköy mevkisi Osmangazi Köprüsü yol ayrımında tır, otomobil ve 2 kamyone...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimindeki kaza nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapandı haberi

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

Otoyolun Ankara istikameti Gebze ilçesi Muallimköy mevkisi Osmangazi Köprüsü yol ayrımında tır, otomobil ve 2 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, 77 AK 896 plakalı ceviz yüklü kamyonetin sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşımın kapandığı Ankara yönünde ekiplerin yol temizleme ve araçları kaldırma çalışması sürüyor.

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