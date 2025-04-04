HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimindeki kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı haberi

Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimindeki kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı haberi

- Korutepe Tüneli’nde 8 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimindeki kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı haberi

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

Otoyolun İstanbul istikameti Korutepe Tüneli'nde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralanırken, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapanırken, ekiplerin ulaşımı açma çalışması sürüyor.

İlgili Haberler

İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü’nde dönüş haraketliliği başladı haberi
Yerel
4 Nisan 2025, 17:14

İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü’nde dönüş haraketliliği başladı haberi

Opel’den nisan ayı kampanyası haberi
Yerel
4 Nisan 2025, 17:00

Opel’den nisan ayı kampanyası haberi

Otizmli bireylerin multidisipliner yaklaşımla sosyalleşmeleri hedeflenmeli haberi
Yerel
4 Nisan 2025, 16:14

Otizmli bireylerin multidisipliner yaklaşımla sosyalleşmeleri hedeflenmeli haberi

Çanakkale’de batan botta kaybolan düzensiz göçmeni arama çalışmaları sürüyor haberi
Yerel
4 Nisan 2025, 15:54

Çanakkale’de batan botta kaybolan düzensiz göçmeni arama çalışmaları sürüyor haberi

STM, milli deniz platformlarını ve İHA sistemlerini Hırvatistan’da sergileyecek haberi
Yerel
4 Nisan 2025, 15:44

STM, milli deniz platformlarını ve İHA sistemlerini Hırvatistan’da sergileyecek haberi

İstanbul Havalimanı’nda bayram tatili dönüş yoğunluğu haberi
Yerel
4 Nisan 2025, 15:24

İstanbul Havalimanı’nda bayram tatili dönüş yoğunluğu haberi

Lexus’ta üst düzey atama haberi Lexus’ta üst düzey atama haberi Çanakkale Boğazı’nda batan “Dumlupınar” ve “Atılay” denizaltılarında şehit olan denizciler anıldı haberi Çanakkale Boğazı’nda batan “Dumlupınar” ve “Atılay” denizaltılarında şehit olan denizciler anıldı haberi