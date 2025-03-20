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Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde zincirleme kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı haberi
Yalova Valiliğinden sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocukla ilgili açıklama: haberi
Bursa’da markette çıkan yangın söndürüldü haberi
Edirne’de şarampole devrilen minibüsteki 26 öğrenci ile sürücü hafif yaralandı haberi
GÜNCELLEME – Çanakkale Boğazı’nda karaya oturan tanker kurtarıldı haberi
Trakya’da iklim değişikliğine bağlı yer altı suyuna ulaşmada derinlik arttı haberi
CHP Genel Başkanı Özel, DEM Parti heyetinin Saraçhane’deki ziyaretinde konuştu: haberi
Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası’nda Dörtlü Final öncesi takımlar son antrenmanını yaptı haberi
Esenyurt Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası, haziran ayında açılacak haberi
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Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde zincirleme kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı haberi

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı.Otoyolun İstanbul istikameti Çenedağ mevkisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.İhba...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde zincirleme kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı haberi

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

Otoyolun İstanbul istikameti Çenedağ mevkisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

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