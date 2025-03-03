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Arnavutköy’de çıkan yangında 2 tır kullanılamaz hale geldi haberi
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Arnavutköy’de çıkan yangında 2 tır kullanılamaz hale geldi haberi

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de park halindeki 2 tırda çıkan yangın söndürüldü.Deliklikaya Sanayi Sitesi'nde park halindeki bir tırda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracın yanındaki tıra da sıçradı.İhbar üzerine...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Arnavutköy’de çıkan yangında 2 tır kullanılamaz hale geldi haberi

Arnavutköy'de park halindeki 2 tırda çıkan yangın söndürüldü.

Deliklikaya Sanayi Sitesi'nde park halindeki bir tırda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, aracın yanındaki tıra da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 tır kullanılamaz hale geldi.

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