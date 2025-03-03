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Arnavutköy’de çıkan yangında 2 tır kullanılamaz hale geldi haberi

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de park halindeki 2 tırda çıkan yangın söndürüldü.Deliklikaya Sanayi Sitesi'nde park halindeki bir tırda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracın yanındaki tıra da sıçradı.İhbar üzerine...