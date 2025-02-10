SON DAKİKA
Çalışan kadınlar kurdukları “Tekirdağ Veteranlar” ile hentbola döndü haberi
Ümraniye Belediyesi hazırlık kurslarıyla polis adaylarına destek oluyor haberi
Kırkpınar’ın efsanesi “Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan” anıldı haberi
AVİTA, iş verimliliğini etkileyen “absenteizm” sorununa ışık tuttu haberi
Pendik’te dikiz aynasını kırdığı otomobilin ezdiği motosikletli olay anını anlattı: haberi
13. Galatasaray Ödülü Tanzer Bilgen’in oldu haberi
Beyoğlu’nda vergi dairesinin bodrumunda çıkan yangın söndürüldü haberi
Uzmanından doğru ayakkabı seçimine ilişkin uyarılar haberi
Türk Telekom, Karbon Saydamlık Projesi’nde global “A Listesi”ne girdi haberi
Balıkesir’de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı haberi
Çalışan kadınlar kurdukları “Tekirdağ Veteranlar” ile hentbola döndü haberi
Ümraniye Belediyesi hazırlık kurslarıyla polis adaylarına destek oluyor haberi
Kırkpınar’ın efsanesi “Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan” anıldı haberi
AVİTA, iş verimliliğini etkileyen “absenteizm” sorununa ışık tuttu haberi
Pendik’te dikiz aynasını kırdığı otomobilin ezdiği motosikletli olay anını anlattı: haberi
13. Galatasaray Ödülü Tanzer Bilgen’in oldu haberi
Beyoğlu’nda vergi dairesinin bodrumunda çıkan yangın söndürüldü haberi
Uzmanından doğru ayakkabı seçimine ilişkin uyarılar haberi
Türk Telekom, Karbon Saydamlık Projesi’nde global “A Listesi”ne girdi haberi
Balıkesir’de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » AVİTA, iş verimliliğini etkileyen “absenteizm” sorununa ışık tuttu haberi

AVİTA, iş verimliliğini etkileyen “absenteizm” sorununa ışık tuttu haberi

- AVİTA Çalışan Destek Programı İş Mükemmelliyeti Müdürü Banu Mercan Öztürk: - "Çalışanların fiziksel ve duygusal sağlıklarını destekleyecek programlar sunarak destekleyici liderlik sergilemek hem çalışan bağlılığını güçlendirecek hem de iş verimliliğini artırmada önemli bir rol oynayacaktır"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
AVİTA, iş verimliliğini etkileyen “absenteizm” sorununa ışık tuttu haberi

Remed Assistance'ın çalışan destek programı AVİTA, iş dünyasında verimliliği ve iş akışını etkileyen, iş gücü kaybına ve çalışan motivasyonunun düşmesine yol açan “absenteizm”in nedenleri ve çözüm önerileri hakkında bilgi verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Latince “absens” (yok, bulunmayan) kökünden türeyen absenteizmin başlıca nedenleri arasında sağlık sorunları, motivasyon eksikliği ve iş tatminsizliği yer alıyor.

Grip, soğuk algınlığı gibi kısa süreli hastalıklardan kronik rahatsızlıklara (diyabet, kalp hastalıkları gibi) kadar birçok sağlık problemi, çalışanların işten uzak kalmasına neden olabiliyor. Bunun yanı sıra depresyon ve anksiyete gibi zihinsel sağlık sorunları da absenteizmin önemli nedenleri arasında gösterilirken, motivasyon eksikliği de absenteizmi tetikleyen kritik faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Monoton iş ortamı, ödüllendirme mekanizmalarının yetersizliği, kariyer gelişim fırsatlarının sınırlılığı ve yönetici-çalışan ilişkilerindeki olumsuzluklar çalışanların iş tatminini düşürüyor ve işe devamsızlığı artırıyor.

Fortune dergisinin yayımladığı verilere göre Avrupa'nın bazı ülkelerinde çalışanların yıl içerisinde önemli ölçüde hastalık izni alması absenteizm vakalarının artışta olduğunu gösteriyor.

Fransa'da hastalık izni alan çalışan sayısı son yıllarda keskin bir şekilde yükselirken, Almanya'da çalışanların yıllık ortalama 19 günden fazla hastalık izni kullanması ekonomiye yıllık 200 milyar avroluk bir maliyet getiriyor. Bu rakam, Alman gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 4,5'ine denk geliyor.

İş-yaşam dengesinin kültüre gömülü olduğu İskandinav ülkelerinde de durum çok farklı görünmüyor. Norveç'te işçilerin aldığı hastalık günlerinin sayısı son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla devamsızlık açısından başı çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AVİTA Çalışan Destek Programı İş Mükemmelliyeti Müdürü Banu Mercan Öztürk, iş-özel yaşam dengesinin olmamasının, tükenmişlik sendromu ve mobbing gibi durumların çalışanların motivasyonunu düşürerek absenteizmi artırdığını belirtti.

Öztürk, ayrıca, kariyer gelişim fırsatlarının kısıtlı olmasının, iş yerindeki olumsuz kültür ve adaletsiz iş dağılımının da çalışanların işe devamlılığını etkileyen önemli unsurlar arasında bulunduğunu vurguladı.

Çalışanların sosyal hayatlarında yaşadıkları ekonomik sıkıntıların veya kişisel sorunların da çalışanların işe düzenli olarak gelmesini zorlaştırdığına dikkati çeken Öztürk, “Küresel sağlık krizleri gibi olağanüstü durumlar da absenteizmin artışına neden olabiliyor. Avrupa'daki eğilimler işverenlerin bu konuya daha fazla odaklanmasını zorunlu kılıyor. Ülkeler, çalışanlarını hastalık izni almaya teşvik etmek ile onları bu izni kullanmaktan caydırmak arasında hassas bir denge kurmaya çalışıyor. Bu süreç, şirketler ve hükümetler için önemli bir yönetim stratejisi gerektiriyor. Absenteizm bireysel ve kurumsal açıdan ciddi sonuçlar doğurmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk, absenteizme çözüm önerisi olarak şu tavsiyelerde bulundu:

“İşverenlerin çalışanların ihtiyaçlarını dikkate alarak sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturması gereklidir. İş yerinde olumlu bir kültür yaratmak, çalışanların kişisel sorunlarına duyarlı olmak, fiziksel ve duygusal sağlıklarını destekleyecek programlar sunarak destekleyici liderlik sergilemek hem çalışan bağlılığını güçlendirecek hem de iş verimliliğini artırmada önemli bir rol oynayacaktır.”

Çalışan
Hastalık
İş
İzni
Sağlık

İlgili Haberler

Uludağ ormanlarındaki arı türlerinin çeşitliliği belirlenecek haberi
Yerel
10 Şubat 2025, 12:30

Uludağ ormanlarındaki arı türlerinin çeşitliliği belirlenecek haberi

Zeytinburnu’nda iş yerlerinde sahte içki satan 2 zanlı yakalandı haberi
Yerel
10 Şubat 2025, 12:14

Zeytinburnu’nda iş yerlerinde sahte içki satan 2 zanlı yakalandı haberi

Kırklareli Valisi Turan, inceleme ve ziyaretlerde bulundu haberi
Yerel
10 Şubat 2025, 11:55

Kırklareli Valisi Turan, inceleme ve ziyaretlerde bulundu haberi

Sompo Sigorta’dan “Sompo Puanım” uygulaması haberi
Yerel
10 Şubat 2025, 11:45

Sompo Sigorta’dan “Sompo Puanım” uygulaması haberi

Sandıklardan çıkan “Derbent dokuması” İznikli kadınların ellerinde yeniden hayat buldu haberi
Yerel
10 Şubat 2025, 11:40

Sandıklardan çıkan “Derbent dokuması” İznikli kadınların ellerinde yeniden hayat buldu haberi

Küçükçekmece Gölü oksijensizlik alarmı veriyor haberi
Yerel
10 Şubat 2025, 11:30

Küçükçekmece Gölü oksijensizlik alarmı veriyor haberi

Görme engelli milli golbol sporcusu Barış Tosun’un hedefi olimpiyatlara katılmak haberi Görme engelli milli golbol sporcusu Barış Tosun’un hedefi olimpiyatlara katılmak haberi Karavanke Tüneli 2026’nın ilk çeyreğinde trafiğe açılacak haberi Karavanke Tüneli 2026’nın ilk çeyreğinde trafiğe açılacak haberi