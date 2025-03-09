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Trakya’da fırın, pastane ve marketlere yönelik ramazan denetimi yapıldı haberi
Edirne’den kısa kısa haberi
Bilecik Belediyesi ramazan ayına özel etkinlikler düzenliyor haberi
Azerbaycan’ın Paris Büyükelçiliğinde “Yedi Güzel” konseri düzenlendi haberi
Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi haberi
Bilecik Valisi Aygöl, uzun yıllardır evli çiftlerle iftarda buluştu haberi
Tekirdağ Valisi Soytürk’ten şehit ailesine ziyaret haberi
Devlet desteğiyle sera kuran kadın çiftçi, işini büyütmeyi hedefliyor haberi
Polisan Holding’in 2024’te brüt karı 1,45 milyar lira oldu haberi
ÖNDER’in Öncü Spor Kulübü, imam hatipli şampiyon sporcuları iftarda buluşturdu haberi
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Azerbaycan’ın Paris Büyükelçiliğinde “Yedi Güzel” konseri düzenlendi haberi

İSTANBUL (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Azerbaycan Büyükelçiliği Kültür Merkezi'nde "Yedi Güzel" konseri gerçekleştirildi.Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği'nin organizatörlüğünde Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Azerbaycan’ın Paris Büyükelçiliğinde “Yedi Güzel” konseri düzenlendi haberi

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Azerbaycan Büyükelçiliği Kültür Merkezi'nde “Yedi Güzel” konseri gerçekleştirildi.

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği'nin organizatörlüğünde Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşma yapan Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Leyla Abdullayeva, Azerbaycan kadınının toplumdaki sosyal, kültürel ve siyasi rolüne değindi.

Etkinlik, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Turan Manafzade'nin müzik direktörlüğünde kurulan Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan ve Türkmenistan'dan yedi kadın sanatçıdan oluşan “Yedi Güzel” müzik grubunun konser programıyla devam etti.

Türkiye'de ve farklı ülkelerde konserler veren müzik grubunun 20. konseri Paris’te gerçekleştirilmiş oldu. İsmini Türk dünyası filozofu ve şairi Nizami Gencevi'nin “Yedi Güzel” eserinden alan grubun konser repertuarında dünya klasiklerinin yanı sıra Türk Cumhuriyetleri'nde sevilen halk ezgileri de yer aldı.

Türk Dünyası Büyükelçileri, diplomasiden misafirler ve sanatseverlerin de katılım sağladığı programda ayrıca Sevil Ahmedova'nın “Azərbaycan'ın Nefis İpeği” adlı eşarp sergisi de davetlilerle buluştu.

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