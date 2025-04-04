Babasının tavsiyesiyle kule vinç operatörü olan genç kız mesleğini tutkuyla yapıyor haberi

CÜNEYT SEVİNDİK – Babasının tavsiyesi üzerine kule vinç operatörü olan 23 yaşındaki Zehra Düzgün, erkeklerin hakim olduğu inşaat sektöründe her gün metrelerce yükseğe çıkarak mesleğini yapıyor.

Pendik'te yaşayan Zehra Düzgün, motorlu araçlara duyduğu merak üzerine otomobil ve motosiklet kullanmayı öğrendi, 18 yaşını doldurur doldurmaz da ehliyetini aldı.

Ailesine destek olmak için teknoloji ürünlerinin satıldığı bir mağazanın deposunda paketleme elemanı olarak çalışmaya başlayan Düzgün, forklift ve makine operatörü ehliyetlerini aldıktan sonra bir dönem özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladı.

Düzgün, beton mikserinde pompa operatörlüğü yapan babasının kendisine “vinç operatörü ol” tavsiyesi üzerine bu mesleği araştırıp yapmaya karar verdi, kadın vinç operatöründen de eğitim aldı.

Çalıştığı firmada kule vinç operatörü olarak her gün metrelerce yükseğe çıkan Düzgün, 6 aydır mesleğini tutkuyla yapıyor.

– “Yüksekten korkmam ama malzemenin havada sallanması başta beni endişelendirdi”

Düzgün, mesleğe başlama sürecini ve yaşadığı deneyimleri AA muhabirine anlattı.

Hiç aklında olmayan vinç operatörlüğünün babasının önerisiyle ilgisini çektiğini belirten Düzgün, “Babam pompa beton operatörü. Kule vinç operatörlüğü üzerine konuşurken bir şaka gibi geçmişti ama zamanla araştırdım ve yapabileceğime inandım. Sonra eğitim aldım ve bu mesleğe adım attım.” dedi.

Düzgün, eğitim sürecinde bazı teknik zorluklarla karşılaştığını ifade ederek, ilk başlarda kanca sallantısını kontrol etmekte zorlandığını, çalışma sahasında herkesin işi hızlı ilerletmek istemesinin de kendisinde baskı oluşturduğunu söyledi.

Çalışma arkadaşlarının desteğiyle bu zorlukları aştığını ve mesleğinde ustalaştığını dile getiren Düzgün, metrelerce yükseklikte iş yapmasının kendisini korkutmadığını kaydetti.

Düzgün, ilk zamanlarda yük kaldırma sırasında yaşanan sallantının kendisini tedirgin ettiğini belirterek, “Yüksekten korkmam ama malzemenin havada sallanması başta beni endişelendirdi. İlk gün panik yaptım ama sonra alıştım. Meslek hayatımda en unutulmaz anlardan birini eğitim aldığım dönem yaşadım. Çalışırken bağ demiri koptu ve yük büyük bir sallantı yaptı. İlk defa böyle bir şey yaşadığım için panik oldum ama zamanla bu tür durumları yönetmeyi öğrendim.” ifadelerini kullandı.

– “İsteyip de yapamayacağımız hiçbir şey yok”

Kule vinç operatörlüğünün fiziksel ve zihinsel anlamda güçlü olmayı gerektirdiğini aktaran Düzgün, “Kadınların da bu tür mesleklere yönelmesi gerekir. Kadın veya erkek fark etmiyor, önemli olan cesaret edip denemek. Şantiyede çalışan bazı erkekler, 'Ben bu kadar yükseğe çıkamam.' diyor ama ben oradayım ve çalışıyorum.” diye konuştu.

Düzgün, meslek seçimi konusunda ilk başlarda endişelenen annesinin hala bu işi yapmasını istemese de kendisini takdir ettiğini dile getirdi.

Türkiye'de kule vinç operatörü olarak çalışan kadın sayısının az olduğuna dikkati çeken Düzgün, İzmir'de kendisine eğitim veren operatörün yanında sosyal medyada da bu işi yapan birkaç kadınla karşılaştığını anlattı.

Düzgün, kadınların da bu alanda çalışabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Daha fazla kadının bu alanda çalışmasını isterim. Kadınlar her meslekte başarılı olabilir. İsteyip de yapamayacağımız hiçbir şey yok. Öz güvenimi koruyarak ve gelen olumlu tepkileri değerlendirerek ilerliyorum. Manzaram güzel, işimi seviyorum. Kadınlar korkmadan denesin.”