SON DAKİKA
Eyüpsultan’da öldürülen aynı aileden 4 kişinin cenazeleri defnedildi haberi
Bakan Uraloğlu tarihi Uzun Köprü’de süren restorasyon çalışmalarını inceledi haberi
Bursa’da 2 tırın çarpıştığı kazada ölen sürücü defnedildi haberi
Tekirdağ’da 1. Hamsi ve Mıhlama Festivali başladı haberi
“Yılın Kareleri” oylamasına katıldılar haberi
Lüleburgaz’da su ve katı atık ücretlerine yapılan zam protesto edildi haberi
Fuzul, “Kadın İstihdamında Lider Şirket” ödülünü aldı haberi
Kocaeli’de otobüs şoförüne eşinden sürpriz doğum günü kutlaması haberi
Kırklareli’nde Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezindeki çocuklara yangın eğitimi verildi haberi
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Eyüpsultan’da öldürülen aynı aileden 4 kişinin cenazeleri defnedildi haberi
Bakan Uraloğlu tarihi Uzun Köprü’de süren restorasyon çalışmalarını inceledi haberi
Bursa’da 2 tırın çarpıştığı kazada ölen sürücü defnedildi haberi
Tekirdağ’da 1. Hamsi ve Mıhlama Festivali başladı haberi
“Yılın Kareleri” oylamasına katıldılar haberi
Lüleburgaz’da su ve katı atık ücretlerine yapılan zam protesto edildi haberi
Fuzul, “Kadın İstihdamında Lider Şirket” ödülünü aldı haberi
Kocaeli’de otobüs şoförüne eşinden sürpriz doğum günü kutlaması haberi
Kırklareli’nde Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezindeki çocuklara yangın eğitimi verildi haberi
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Bakan Uraloğlu tarihi Uzun Köprü’de süren restorasyon çalışmalarını inceledi haberi

Bakan Uraloğlu tarihi Uzun Köprü’de süren restorasyon çalışmalarını inceledi haberi

EDİRNE (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "dünyanın en uzun taş köprüsü" olarak bilinen tarihi Uzun Köprü'de süren restorasyon çalışmalarını inceledi.Uzunköprü ilçesindeki köprüde çalışmalarla ilgili bilgi alan Uraloğlu, çalışanla...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bakan Uraloğlu tarihi Uzun Köprü’de süren restorasyon çalışmalarını inceledi haberi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “dünyanın en uzun taş köprüsü” olarak bilinen tarihi Uzun Köprü'de süren restorasyon çalışmalarını inceledi.

Uzunköprü ilçesindeki köprüde çalışmalarla ilgili bilgi alan Uraloğlu, çalışanlarla sohbet etti.

Bakan Uraloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ergene Nehri'nde bulunan dünyanın en uzun taş köprüsünde devam eden çalışmaları yerinde görmek için geldiklerini söyledi.

Karayolları Genel Müdürlüğü ve firma yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldıklarını belirten Uraloğlu, “Şu anda ortada görünür olan 1266 metre uzunluğunda ve 171 kemerden oluşan dünyanın en uzun taş köprüsü. 2015'te UNESCO'nun Geçici Miras Listesi'ne alındı. Hem Ergene Nehri'nin geçilmesi hem de taşkın sırasında insanlarımızın seyahat etmesi adına 2. Murat zamanında yapılmış bir köprü.” diye konuştu.

Uraloğlu, geçmiş yıllarda bazı imkansızlıklar nedeniyle köprünün üzerine 1,5 metre yüksekliğinde betonarme karışımı yük yüklendiğini belirtti.

Köprüdeki yükün, köprünün korunmasına katkı sağladığını ancak yapısal çatlaklara da neden olduğunu anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

“Bunları takip ve tespit ettik. Burada Uzunköprü ilçesinin alternatif ulaşım yollarını ortaya koyduk. 2021 yılında da köprümüzün rölöveleri alınarak restorasyonuyla ilgili ihalesini yaptık. 1,5 metrelik beton, tamamen el işçiliğiyle yapıya zarar vermeyecek şekilde makinelerle kesilerek, vinçlerle kaldırılarak, köprünün üzerine hiçbir makine konulmayarak, böyle tam bir iğneyle kuyu kazar mantığıyla alındı ve uzaklaştırıldı. Köprünün döşeme betonundan duvarlarına, kornişlerine kadar yapım çalışmaları başladı. Bu eseri kalıcı olarak daha uzun yıllar koruma, kültürümüze, tarihimize ve turizmimize kazandırma adına gayret içindeyiz.”

Uraloğlu, köprüdeki restorasyon çalışmasının tamamlanmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile köprünün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesi için çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Tarihi eserlerin onarılmasının ciddi hassasiyet gerektirdiğini vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti:

“Bakın zarar vermeyelim diye bir betonun sökülmesi 3 yıl sürdü. Eski taşlar numaralandırılarak tekrar restorasyonda kullanılmıştır. Kullanılamayacak boyutta deforme ya da kaybolmuş olan taşların yerine de kurulun, müzelerin onayıyla yenilerini koyduk ve çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşallah çalışmalarımızı bitirdiğimizde köprümüz daha nice 100 yıllara göğsünü gere gere tarihi eser olarak burada hizmet verecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Bakan Uraloğlu'na Uzunköprü ziyaretinde Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da eşlik etti.

Köprünün
Taş
Uraloğlu
Uzun

İlgili Haberler

Edirne Adliyesi’nde mübaşirlikten avukatlığa uzanan başarı hikayesi haberi
Yerel
31 Ocak 2025, 15:51

Edirne Adliyesi’nde mübaşirlikten avukatlığa uzanan başarı hikayesi haberi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Edirne Valiliği’ni ziyaret etti haberi
Yerel
31 Ocak 2025, 15:44

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Edirne Valiliği’ni ziyaret etti haberi

Tekirdağ’da bariyere çarpan otomobildeki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı haberi
Yerel
31 Ocak 2025, 15:44

Tekirdağ’da bariyere çarpan otomobildeki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı haberi

Medya yöneticileri ve haber spikerleri AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Yerel
31 Ocak 2025, 15:40

Medya yöneticileri ve haber spikerleri AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi

Gelibolu’da anne adaylarına yönelik ebe polikliniği açıldı haberi
Yerel
31 Ocak 2025, 15:34

Gelibolu’da anne adaylarına yönelik ebe polikliniği açıldı haberi

Edirne’de İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf için gıyabi cenaze namazı kılındı haberi
Yerel
31 Ocak 2025, 15:30

Edirne’de İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf için gıyabi cenaze namazı kılındı haberi

Toyota, RAV4 GR SPORT’u satışa sundu haberi Toyota, RAV4 GR SPORT’u satışa sundu haberi YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, İstanbul’da “2030’a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı”nda konuştu: haberi YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, İstanbul’da “2030’a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı”nda konuştu: haberi