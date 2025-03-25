Bakırköy’de 1,5 milyon liralık ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı haberi

İstanbul Bakırköy'de 1 milyon 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Sakızağacı Kennedy Caddesi'nde tekstilci A.B'nin evinde içerisinde 1 milyon 500 bin lira değerindeki ziynet eşyası bulunan kasanın çalınmasına yönelik çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler E.G. (23) ve N.Ç. (21), Bakırköy'de hırsızlık teşebbüsünde bulunurken suçüstü yakalandı.

Zanlılardan E.G'nin (23) 38 suç kaydı, hırsızlık suçundan 13 arama kaydı ve 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, N.Ç'nin (21) ise 25 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.